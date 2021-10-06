Bitcoin uçuşa geçti! Yeni bir rekor mu geliyor?

Kripto para piyasasında hareketli bir gün yaşanıyor. Kripto para piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 55 bin dolar seviyesini aştı.

Kripto para borsasında yükseliş devam ediyor. Dün 3 ayın ardından 50 bin doların üzerini gören Bitcoin yüzde 8'den fazla değer kazancıyla 55 bin dolara dayandı.

ABD'DEN GELEN AÇIKLAMA ETKİLİ OLDU

Yükselişte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in kripto paraları yasaklamak gibi bir düşünceleri olmadığını belirtmesi etkili oldu.

DİĞER COİNLERDEKİ DURUM

Bitcoin saat 17.25 itibariyle 54 bin doların üzerinde seyrederken, Ethereum da 3 bin 500 doların üzerinde dalgalanıyor. Alt coinlerde ise yükseliş şuan için çok fazla etkili olmazken; Ripple 1.07 dolar, Cardano 2,21 dolardan işlem görüyor. Diğer alt coinlerde ise; Litecoin 180 dolar, Solana 160 dolar civarında seyrediyor.