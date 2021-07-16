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Dolar, Euro ve altın bayrama zirvede giriyor

Dolar, Euro ve altın bayrama zirvede giriyor

Türkiye bugün Kurban Bayramı tatiline girmeye hazırlanırken piyasalar ne bayram dinledi ne de seyran.... Dolar, Euro ve altındaki yükseliş sürüyor.

Haftanın son işlem gününde piyasalarda ibre yine yukarıya dönük. Bu akşam başlayacak ve 26 Temmuz sabahına dek sürecek 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde dolar, euro, sterlin ve altında yükseliş sürüyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,52 TL'den, Euro 10,10 TL'den, Sterlin ise 11,81 TL'den işlem görüyor. Çarşamba günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6020 lira, euronun satış fiyatı ise 10,1690 lira olmuştu. Dolar endeksi 92,58, Türkiye 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 17,35 düzeyinde seyrediyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,16 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.818 dolar olan altında, gram altın 493/498, çeyrek altın 800/817, Cumhuriyet altını ise 3.293/3.328 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BTC VE ETH

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 31 bin 236 dolardan, Etherium ise 1.863 dolardan fiyatlanıyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu. Ancak ekonomist ve stratejistler, TL'deki iyileşme ve enflasyondaki düşüşün gerekliliğine dikkati çekerek, TCMB'nin yıl sonuna doğru politika faizinde indirime gidebileceğini öngörüyor.

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