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Dolar, Euro ve altın fiyatlarında son durum

Dolar, Euro ve altın fiyatlarında son durum
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Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi yerle bir eden ve 41 bini aşkın canı yitirdiğimiz depremin yaraları sarılmadan Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik 2 büyük deprem yaralarımızı daha da derinleştirirken başta dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller piyasalarında da hareketlilik devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 24 bin 893 Dolar'dan başlayan Bitcoin 24 bin 741 Dolar'dan, 
1.695 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.682 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 83,08 Dolar'dan Brent petrolün varil fiyatı da 83,37 Dolar'dan işlem görüyor.  

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