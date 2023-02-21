Dolar, Euro ve altın fiyatlarında son durum

Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen 2023 yılı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları piyasaları sarsarken yeni haftada piyasalar geçen haftaki kayıplarını geri alarak başlamıştı. Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin tutabileceğine yönelik artan endişeler, yeni haftaya da taşındı.

ABD Merkez Bankası Fed tarafından alınan şahin politikalar sayesinde yükselen dolar, Japonya'da tam 32 yıl sonra bir ilke neden oldu. Dolar/yen kuru 150 seviyesini aşarak 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Öte yandan Gram altın, Fed'in faiz artırım stratejisini etkileyebilecek ABD ekonomik verileri öncesinde yatırımcıların büyük pozisyonlar almaktan kaçınması nedeniyle dar bir aralıkta işlem görüyor. Yükselen faiz oranları yatırımcıları altın gibi sabit getirisi olmayan varlıklara olan ilgisini azaltırken, değerli metaller üzerinde de satış baskısı oluşmasına yol açıyor. Altın fiyatlarında kısa vadeli yönün belirlenmesi konusunda gözler ise çarşamba günü açıklanacak Fed'in son politika toplantı tutanaklarına çevrildi. Analistler bu tutanaklarda Fed'in agresif tutumunun görülmesi durumunda, altın fiyatları üzerindeki baskının artabileceğini belirtiyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,86 TL'den başlayan Dolar 18,86 TL 'den,

20,12 TL'den başlayan Euro 20,12 TL 'den,

22,68 TL'den başlayan Sterlin 22,82 TL 'den,

14,03 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,00 TL 'den işlem görüyor.

Dün Dolar 18,86 TL'den, Euro 20,16 TL'den, Sterlin 22,71 TL'den, Japon Yeni ise 14,08 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Güne 1.837 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.843 Dolar 'dan,

1.114 TL'den başlayan Gram altın 1.117 TL 'den,

1.791 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.797 TL 'den,

7.371 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.395 TL 'den,

13,16 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,30 TL'den fiyatlanıyor.