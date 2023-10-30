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Dolar, Euro ve altın haftaya yükselişle başladı

Dolar, Euro ve altın haftaya yükselişle başladı
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TCMB'nin geçen haftaki faiz artırımı kararının ardından piyasalar yeni haftaya da yükselişle başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metaller TL karşısında zirvede... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısından beklentiler doğrultusunda 500 baz puanlık bir faiz artışı kararı gelmişti.

Bu kararla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 30'dan yüzde 35’e çıkarmış oldu. TCMB, para politikası sıkılaşması kapsamında son dört toplantıda ise 2150 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmişti. Buna göre haziran ayında 650 baz puan ile faiz artırım döngüsünü başlatan TCMB, temmuz ayında 250 baz puan, ağustos ayında 750 baz puan ve eylül ayında 500 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmişti.

TCMB'den gelen bu faiz kararının ardından ise piyasaların merakla beklediği bir veri daha açıklandı ve ABD'den ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.9 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğü belirtildi.

Bu iki kritik veri sonrasında haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi tüm hızıyla sürüyor.

Piyasa katılımcıları ise bu hafta çarşamba günü sonuçlanacak FOMC toplantısında FED yetkililerinin mevcut faiz koridoru aralığına (%5,25-5,5) sadık kalmasına %96,2 oranında şans tanıdı. Faizlerin 25 baz puan indirilmesine ise %3,8 ihtimal verildi. 

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürdü. Kur güne yeni zirve olan 28.25 seviyesinden başladı. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33.7 değer kaybetti.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz toplantıları beklenirken Asya borsaları İsrail’in kara birliklerinin Gazze’ye girişinin ardından çatışmaların genişleyebileceği endişeleriyle karmaşık seyir izledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Güne 28,25 TL'den başlayan Dolar 28,25 TL'den, 
29,84 TL'den başlayan Euro 29,98 TL'den, 
34,24 TL'den başlayan Sterlin 34,32 TL'den, 
18,89 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,94 TL'den işlem görüyor.

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