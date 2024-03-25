Dolar, Euro ve altın seçim haftasında yine yükselişte

Türkiye bu pazar günü yapılacak yerel seçimler için geri sayıma geçerken, geçen hafta TCMB'nin sürpriz faiz kararıyla sarsılan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türkiye'de 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesinde piyasadaki "rekor" fırtınası tam gaz devam ediyor. Yerel seçimler öncesi Türk Lirası kuruş kuruş eriyor.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yerel seçimler öncesi son faiz kararı olan Mart ayı politika faizinde beklentilerin beklentilerin aksine bir sürprize imza atmış ve faiz yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltmişti. Oysa ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentileri faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönündeydi.

TCMB'nin bu kararının ardından piyasalar önce yönünü yukarı çevirmiş, ancak Cuma günü itibariyle piyasalarda hafif de olsa geri çekilme yaşanmıştı.

Ancak yerel seçimlerin yapılacağı haftanın ilk işlem günü yine döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri ile başladı.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'yi aştı, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı. Dolar TL'de son zirve dün 32.39 ile görüldü. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde.

İşte 25 Mart Pazartesi günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,05 TL'den başlayan Dolar 32,14 TL'den,

34,72 TL'den başlayan Euro 34,88 TL'den,

40,43 TL'den başlayan Sterlin 40,69 TL'den,

21,20 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,323TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 31,99 TL'den, Euro 34,64 TL'den, Sterlin 40,30 TL'den, Japon Yeni ise 21,15 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 169 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 177 Dolar'dan,

2 bin 240 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 251 TL'den,

4 bin 35 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 972 TL'den,

16 bin 597 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 341 TL'den,

25,51 TL'den başlayan Gümüş ise 25,62 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 166 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 228 TL'den, 4 bin 69 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 10 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 479 TL'den, Gümüş ise 25,28 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında geçen hafta ABD'den gelen veriler sonrasında başlayan sert düşüş sonrası çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 67 bin 398 Dolar'dan başlayan Bitcoin 69 bin 352 Dolar'dan,

3 bin 478 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 563 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,84 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,32 Dolar'dan işlem görüyor.