Dolar, Euro ve altın vites büyüttü

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller yeni haftaya da Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdürerek başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum... Altın fiyatları bir haftanın en yüksek seviyesinde.

Haber3com

Haftanın son işlem gününde hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor. Yeni yılda da rekor üstüne rekorla Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdüren Dolar/TL son olarak 31,0048 ile yeni tarihi zirvesini görmüştü.

Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı yeni zirveye göre yüzde 4.25 oldu.

Altının ons fiyatı, dolar endeksinin gerilemesi ve Ortadoğu'da jeopolitik gerilimin tırmanmasının ardından 2022 dolara kadar yükselmesiyle yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı

Ons altın, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,44 yükselişle 2020 dolarda işlem göüyor. Ons altına paralel değer kazanan gram altın yüzde 0,49 primle 2004 liradan alıcı buluyor.

Küresel piyasalar, özellikle ABD'de Nvidia ve Wallmart gibi önemli şirketlerin bilançolarının açıklanacağı haftaya temkinli başlarken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 30,86 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 4,3 oldu.

Hazine bugün Şubat 2026 itfalı sabit kuponlu tahvilin ilk ihracı ile Kasım 2028 itfalı sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Bu ay 250,2 milyar TL iç borçlanma hedefleyen Hazine bu öngörüsünün yaklaşık 80 milyar TL'sini tamamladı. Hazine ikisi bugün dördü yarın olmak üzere altı borçlanma ile şubat programını tamamlayacak.

İç piyasada bu hafta perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öne çıkıyor. Dış piyasalarda ise Avrupa ve ABD merkez bankası faiz kararı tutanakları takip edilecek.

Reuters anketinde TCMB'nin genel seçimler sonrası başladığı faiz artış döngüsünü Ocak'ta tamamladığı mesajları ardından bu ay politika faizinin yüzde 45'te sabit kalması bekleniyor.

Piyasalar, ABD verilerinin ardından geçen hafta faiz indirimi beklentileri keskin şekilde düşürdü. Birkaç hafta önce mayısta faiz indirimine kesin fiyatlama veren Fed vadeli işlemleri artık sadece yüzde 28 olasılık veriyor.

İşte 19 Şubat Pazartesi Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,86 TL'den başlayan Dolar 30,86 TL'den,

33,30 TL'den başlayan Euro 33,32 TL'den,

38,94 TL'den başlayan Sterlin 39 TL'den,

20,60 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,60 TL'den işlem görüyor.

Geçen haftaki kapanışta Dolar 30,83 TL'den, Euro 33,18 TL'den, Sterlin 38,76 TL'den, Japon Yeni ise 20,49 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 21 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 20 Dolar'dan,

2 bin 5 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 7 TL'den,

3 bin 392 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 392 TL'den,

13 bin 948 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 948 TL'den,

22,93 TL'den başlayan Gümüş ise 23 TL'den fiyatlanıyor.

Geçen haftaki kapanışta Ons altın 1.998 Dolar'dan, Gram altın 1.978 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 380 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 900 TL'den, Gümüş ise 22,70 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 52 bin 372 Dolar'dan başlayan Bitcoin 52 bin 419 Dolar'dan,

2 bin 925 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 924 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,63 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,63 Dolar'dan işlem görüyor.