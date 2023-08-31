Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişte
Piyasalar dün verilen 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili sonrası yeni güne yine zirvede başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında piyasa beklentilerini 3'e katlayarak politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltmesinin ardından düşüş yaşayan, ardından tekrar yukarı yönlü ivme yakalayan döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.
Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.
İşte bu gelişmelerin gölgesinde piyasalarda son durum:
Güne 26,70 TL'den başlayan Dolar 26,71 TL'den,
29,19 TL'den başlayan Euro 29,19 TL'den,
34,07 TL'den başlayan Sterlin 34,04 TL'den,
18,35 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,37 TL'den işlem görüyor.
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