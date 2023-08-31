Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişte

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 27 bin 264 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 284 Dolar'dan,

1.702 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.706 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.