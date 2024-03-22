Dolar, Euro ve altın zirvede

Dün TCMB'nin sürpriz faiz kararıyla sarsılan piyasalar haftanın son işlem gününde yine zirvede. Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yerel seçimler öncesi son faiz kararı olan Mart ayı politika faizini dün açıklamıştı.

Beklentilerin aksine sürpriz bir karar çıkan PPK toplantısında TCMB faizi yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltmişti. Oysa ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentileri faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönündeydi.

TCMB'nin bu faiz kararı sonrasında piyasalardaki yangın ise devam ediyor.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'yi aştı, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı. Dolar TL'de son zirve dün 32.39 ile görüldü. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde. Piyasalarda yüksek seyreden lokal döviz talebi yakından izleniyor.

İşte 22 Mart Cuma günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,14 TL'den, Euro 34,87 TL'den, Sterlin 40,66 TL'den, Japon Yeni ise 21,22 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,18 TL'den, Euro 35,21 TL'den, Sterlin 41,21 TL'den, Japon Yeni ise 21,38 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 174 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 247 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 69 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 740 TL'den, Gümüş ise 25,38 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 208 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 289 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 130 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 990 TL'den, Gümüş ise 26,41 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında geçen hafta ABD'den gelen veriler sonrasında başlayan sert düşüş sonrası çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 66 bin 26 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 505 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 84,94 Dolar'dan işlem görüyor.