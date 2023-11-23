Dolar, Euro ve altından faiz kararına sert tepki

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller yeni güne de zirvede başlamıştı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında TCMB'den gelen Kasım ayı faiz kararı sonrasında son durum...

Piyasalar bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yapacağı toplantıda alacağı Kasım ayı politika faizi kararını bekliyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayı politika faiz kararını bugün TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında açıkladı. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Kararda "Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 35’ten yüzde 40 düzeyine yükseltildiği" belirtildi. Kasım ayı PPK toplantısına yönelik piyasaların genel beklentisi ise faiz artış hızının yavaşlatılarak faizlerin yüzde 37,5 seviyesine çıkarılacağı yönündeydi.

TCMB Haziran'da 650, Temmuz'da 250, Ağustos'ta 750, Eylül ve Ekim'de 500'er baz puan olmak üzere 5 toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı. Bu ay faiz artışının devam etmesi ancak hızının 250 baz puana yavaşlaması genel beklentiyi oluşturuyordu.

Ekonomistlerin beklentisi neydi ?

Ekonomistlerin beklentileri, faiz artırım sürecinin 250 baz puanla devam edeceği yönündeydi. AA Finans'ın 12 ekonomistle yaptığı TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketinde ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşmişti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

Günlerdir merakla beklenen ve piyasaları şaşırtan karar sonrası dolar ve altında ılımlı bir geri çekilme görüldü. Benzer bir gerileme Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde yaşandı. BIST 100 endeksi kararın ardından saat itibarıyla 8 bin puanın altına geriledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,83 TL'den başlayan Dolar 28,73 TL'ye kadar geriledikten sonra 28,76 TL'den,

31,51 TL'den başlayan Euro 31,44 TL'ye kadar geriledikten sonra 31,46 TL'den,

36,15 TL'den başlayan Sterlin 36,17 TL'den,

19,36 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,28 TL'den işlem görüyor.