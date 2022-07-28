Dolar, Euro ve altından yeni 2022 rekoru

ABD Merkez Bankası FED merakla beklenen faiz kararını açıkladıktan sonra olan yine Türk Lirası'na oldu. Dolar ve Euro kuru 2022'nin rekorlarını peş peşe kırmaya devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti. 40 yılın en sıcak fiyat baskılarıyla karşı karşıya kalan politika yapıcılar, çarşamba günü federal fon oranı için hedef aralığını %2,25 ila %2,5'e yükseltti.

Hükümetin açıkladığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile bir müddet dizginlenen dolar kuru, Türk Lirası karşısında yeniden yükselişe geçti. Dolarda yaşanan hızlı yükselişle birlikte dolar kuru 17,94 TL ile 2022 yılının rekorunu da kırdı. Geçen yıl da yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL, Nisan sonundan Haziran sonunda BDDK kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız değer kaybetmiş ve dolar/TL bu dönemde 14.8'lerden 17.5'e kadar yükselmişti.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,87 TL'den başlayan Dolar 17,94 TL'den,

18,32 TL'den başlayan Euro 18,29 TL'den,

21,83 TL'den başlayan Sterlin ise 21,85 TL'den güne başladı.

Dün, doların satış fiyatı 17,90 lira, avronun satış fiyatı ise 18,10 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.736 dolardan başlayan Ons altın 1.741 dolardan,

997 TL'den başlayan Gram altın 1.004 TL'den,

1.604 TL'den başlayan çeyrek altın 1.615 TL'den,

6.601 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.644 TL'den,

11,08 TL'den başlayan Gümüş ise 11,18 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 23.132 dolardan başlayan Bitcoin 22 bin 971 dolardan,

1.638 dolardan başlayan Ethereum ise bin 620 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol Fiyatları