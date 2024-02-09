Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar peş peşe geldi

TCMB'nin dün açıklanan enflasyon raporu sonrasında döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'ın dün açıkladığı enflasyon raporu sonrasında piyasalardaki yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor.

Merkez Bankası'ndaki koltuk değişiminin ardından haftanın son işlem gününde de döviz kurunda yükseliş aralıksız sürüyor.

Dolar/TL Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 30,6830 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Bu verilere göre TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yılbaşından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 3,77 oldu.

TCMB Başkanlığı görevine geçen Cuma günü atanan Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın ilk raporundaki para politikası mesajlarında, faizlerde indirim ya da artışın kısa vadede planlamadığı mesajını verdi.

TCMB, yüzde 45 politika faizinin dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyinde olduğunu belirtirken, faiz indirimi konuşmak için ise "erken" olduğu mesajı verdi.

Toplantıda verilen en belirgin mesajlardan biri ise Karahan'ın "politika duruşumuzun bir önceki raporda öngörülenden daha uzun süre korunacak olması (enflasyon) ana eğilime olumlu yansıyacaktır" cümlesi oldu. Bankacılar TCMB'nin bu mesajının faiz indirim ya da artış değil daha uzun süre sıkı politikanın korunmasını planlandığı şeklinde algıladı.

Karahan göreve atanmasının ardından dün ilk kez basın karşısına çıkarak yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Karahan TCMB'nin sıkılaşma politikasını sürdüreceğini belirterek TCMB'nin enflasyon beklenti seviyelerinde bir değişiklik olmadığını söyledi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini de "2024, ve 2025 tahminleri değişmedi. 2024 enflasyon tahmini yüzde 36, 2025 tahmini yüzde 14 olarak korundu. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülüyor." diyerek açıkladı.

İşte 9 Şubat Cuma Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,67 TL'den başlayan Dolar 30,68 TL'den,

33,06 TL'den başlayan Euro 33,13 TL'den,

38,72 TL'den başlayan Sterlin 38,81 TL'den,

20,58 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,58 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 30,60 TL'den, Euro 33,00 TL'den, Sterlin 38,65 TL'den, Japon Yeni ise 20,56 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 21 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 25 Dolar'dan,

2 bin 5 TL'den başlayan Gram altın 1.998 TL'den,

3 bin 364 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 374 TL'den,

13 bin 847 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 878 TL'den,

22,32 TL'den başlayan Gümüş ise 22,29 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 30 Dolar'dan, Gram altın 1.999 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 364 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 847 TL'den, Gümüş ise 22,21 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 46 bin 44 Dolar'dan başlayan Bitcoin 46 bin 999 Dolar'dan,

2 bin 444 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 489 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 81,45 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,66 Dolar'dan işlem görüyor.