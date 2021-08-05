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Dolar sert yükseldi! İşte Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altında son durum

Dolar sert yükseldi! İşte Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altında son durum

Piyasalardaki zirve yolculuğu devam ederken, doların ateşi bir anda yükseldi. Dolar/TL 8,30 seviyesinden 8,53 TL'ye yükseldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altında son rakamlar...

Genişlemeci para politikalarının süreceğine ilişkin beklentilerin dolar endeksini baskılamaya devam ederken piyasalar TCMB'nin açıklayacağı enflasyon verilerine odaklanmıştı. TÜİK verilerine göre TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

ERDOĞAN'DAN FAİZ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok" ifadesini kullandı.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:

Enflasyona gelince, ben özellikle şu anda ağustos ayını geride bıraktığımızda, enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonunun daha yukarı çıkması mümkün değil.

Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Ağustos’ta düşük enflasyona geçeceğiz.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağustos ayının kırılma noktası olduğunu ve enflasyonda düşüşün görüleceğini belirterek, bununla birlikte faizlerde de düşüşe geçileceğini söylemesiyle bu hafta gördüğü 8,3 seviyelerinden yeniden 8,5’e yükseldi.

Hafta başından bu yana düşüş eğiliminde olan piyasalarda Dolar 8,53 TL'den, Euro 10,12 TL'den, Sterlin ise 11,90 TL'den işlem görüyor. 

Dolar/TL bu hafta hariç yaklaşık 1,5 aydır sakin ve aşağı yönlü bir seyir izliyordu. Kur 8,75’li seviyelerden, önce 8,6, geçen hafta itibariyle 8,4’e, salı günü ise 8,2950’ye kadar geriledi. Kurda 8,88 seviyesindeki tarihi zirvesinin altında sınırlı kazançlar da yaklaşık altı haftadır devam ediyordu.

Dolar/TL sert düşüşleri, beklentilerin çok üzerindeki enflasyon verilerinin ardından da sürdürdü ancak bu düşüş veri günü öğleden sonra kalıcı olmadı ve kur günü 8,4 civarında tamamladı.

Dolar/TL dün de yükselişini sürdürdükten sonra bu sabah güne 8,51’e yükselerek başladı. Kur bu sabah ise saat 09:32 itibariyle 8,55, avro/TL 10,11 seviyesindeydi.

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GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6.98 TL'den işlem görürken onsu 1.801 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 489/494, çeyrek altın 793/810, Cumhuriyet altını ise 3.267/3.210 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

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BITCOIN VE ETHEREUM

Uzun bir süredir düşüşünü sürdüren ancak hafta sonu yeniden yükselişe geçen kripto para piyasalarında hareketlilik sürüyor. Bitcoin 38 bin 344 dolardan Ethereum ise 2 bin 766 dolardan işlem görüyor.

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