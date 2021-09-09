Dolar ve Euro alev aldı! Kritik sınır aşıldı... Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altında son durum

Uzun bir süredir düşüş eğilimini sürdüren piyasalar yeniden yükselişe geçti. İşte dolar, euro, sterlin, altın ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalarda uzun süren düşüş eğilimi sona erdi. Döviz Türk Lirası karşısında yükselişe geçti.

Dün Ankara'da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında açıklamalarda bulunan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz" demişti. Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyonun olağanüstü koşullardan ötürü önem kazandığı değerlendirmeleri piyasalar tarafından 'faiz artırımı olmayacak' şeklinde yorumlanmıştı.

DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

Dolar 8,47 TL'den, Euro 10,03 TL'den, Sterlin ise 11,68 TL'den işlem görüyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN FİYATLARI



Gümüş 6,51 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.787 dolar olan altında, gram altın 482/486, çeyrek altın 782/798, Cumhuriyet altını ise 3.217/3.252 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

KRİPTO PARA PİYASASI ŞOKTA

Önceki gün büyük bir çöküş yaşayan kripto para piyasasında ise Bitcoin 46 bin 162, Etherium 3 bin 490 dolardan fiyatlanıyor.

ORTA VADELİ PROGRAM

AK Parti iktidarı tarafından hazırlanan ve 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program Cumhurbaşkanı onayıyla açıklanırken, 2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu planda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.

İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9. Programda 2021 için enflasyon hedefi yüzde 16.2. 2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor.