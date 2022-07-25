Dolar ve Euro bir rekor daha kırdı, altın 1.000 TL sınırında!

ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararını bekleyen piyasalarda Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türk Lirası'ndaki değer kaybı yılın ikinci yarısında daha da hız kazanırken, gözler bu hafta faiz kararını verecek olan ABD Merkez Bankası FED'e çevrildi.

FED kararı öncesinde yeniden alevlenen piyasalarda Türk Lirası'ndaki endişe veren değer kaybı sürüyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i geçen haftalarda 900 puana yaklaştıktan sonra geçen haftayı 844/856 puandan tamamladı. CDS'in 900 baz puana yaklaşması dış borçlanma maliyetini çift haneye getirirken, düşük rezervler yeni döviz kaynağı olmadan kur politikaların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı endişelerini getiriyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) alacağı kararlar, resesyon endişesi yaşayan küresel piyasaları doğrudan etkileyebilir. Tüm dünya piyasaları yarın ve çarşamba günü toplanacak Fed Açık Piyasa Komitesi'ne çevrilirken, ağırlıklı olarak 75 baz puanlık bir artış bekleniyor.

Merkez bankalarının geçen haftaki kritik faiz kararları, TL'nin değer kaybını hızlandırırken dolar, haftaya yeni bir rekorla başladı. Hükümetin açıkladığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile bir müddet dizginlenen dolar kuru, 2022 yılının mayıs ayı itibariyle yeniden atağa geçti. Dolarda yaşanan hareket 25 Temmuz sabahı zirveye ulaşırken, kurun 17.80'i görmesiyle 2022 yılının rekoru kırıldı.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,77 TL'den başlayan Dolar 17,84 TL'den,

18,15 TL'den başlayan Euro 18,25 TL'den,

21,32 TL'den başlayan Sterlin ise 21,49 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 17,72 lira, avronun satış fiyatı ise 18,12 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.725 dolardan başlayan Ons altın 1.731 dolardan,

985 TL'den başlayan Gram altın 992 TL'den,

1.586 TL'den başlayan çeyrek altın 1.596 TL'den,

6.521 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.556 TL'den,

10,62 TL'den başlayan Gümüş ise 10,73 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 21 bin 896 Dolar'dan başlayan Bitcoin 22 bin 46 dolardan,

1.526 Dolardan başlayan Ethereum ise bin 544 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol Fiyatları