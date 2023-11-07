Dolar ve Euro rekor seviyede, altın yatay seyirde

Dünkü kapanışta Ons altın 1.984 Dolar'dan, Gram altın 1.816 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 28 TL'den, Cumhuriyet altını 12 bin 454 TL'den, Gram Gümüş ise 21,16 TL'den fiyatlanmıştı.

Ons altın 1.971 Dolar 'dan, Gram altın 1.804 TL 'den, Çeyrek altın 3 bin 28 T L 'den, Cumhuriyet altını 12 bin 454 TL 'den, Gram Gümüş ise 20,95 TL 'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasalarında da ise bir yukarı, bir aşağı çalkantılı seyir devam ediyor.