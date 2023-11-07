Dolar ve Euro rekor seviyede, altın yatay seyirde
Piyasalar yeni güne de zirvede başlarken, Dolar ve Euro'da TL karşısında yeni rekor seviyeleri görüldü. Altın ise tutunduğu zirvede yatay seyirde. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Yeni haftaya da zirvede başlayan piyasaların Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor.
Türk Lirası'nın tarihi düşüşü sürerken, dolar ve euro, İsrail-Filistin savaşının da çıkmasıyla yükselişini katladı. Son haftalarda art arda rekor gelen döviz kurunda yeni rekor sefviyeleri peş peşe geldi.
CDS’i 2 yılın en düşük seviyesinde
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın son Enflasyon Raporu sunumundaki ifadelerinin enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı ortaya koymasıyla Türkiye'nin CDS'indeki gerileme yeniden hız kazandı. Mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i bu kapsamda yeni haftaya 366 baz puan seviyesinden başladı.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar 28,46 TL'den, Euro 30,50 TL'den, Sterlin 35,10 TL'den, Japon Yeni ise 18,94 TL'den işlem görüyor.
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