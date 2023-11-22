  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar/TL'den yeni rekor! Altın da yükselişe geçti

Dolar/TL'den yeni rekor! Altın da yükselişe geçti

Dolar/TL'den yeni rekor! Altın da yükselişe geçti
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı Kasım ayı faiz kararına odaklanan piyasalarda, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında rekor seviyedeki seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi kararını açıklayacağı haftaya Türk Lirası karşısındaki rekor seviyelerini yenileyerek başlayan piyasalar yeni güne de Türk Lirası karşısında yeni bir rekor kırarak başladı. Yarın ( 23 Kasım Perşembe günü ) toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Kasım ayı faiz kararını açıklayacak. TCMB’nin piyasa katılımcıları anketinde, yüzde 35 seviyesindeki politika faizinin bu hafta yüzde 37,8’e, üç ay sonra ise yüzde 40’a yükselmesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantı tutanakları sonrası ons altındaki yükselişle gramda yeni rekor kaydedildi. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından yeni zirvesini gördü. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1855 TL seviyesini de aştı. 

Türkiye’nin kredi iflas takası priminde (CDS) ay başında jeopolitik endişelerin de etkisiyle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş geçen hafta yerini belirgin düşüşe bıraktı.

Geçen haftayı 356/361 baz puandan tamamlayan 5 yıllık CDS bu hafta da düşüşünü sürdürerek dün günü 334/340 seviyesinde tamamladı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,80 TL'den başlayan Dolar 28,81 TL'den, 
31,41 TL'den başlayan Euro 31,45 TL'den, 
36,08 TL'den başlayan Sterlin 36,10 TL'den, 
19,43 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,39 TL'den işlem görüyor.
Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin Bitcoin Kripto para Sanal para Blockchain BTC Madencilik Cüzdan Satın almak Satmak Bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto Değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP lideri Özgür Özel Adalet Nöbeti'nde ''direnin'' çağrısı
İnternette yeni dolandırıcılık yöntemi: Karşınıza çıkınca sakın tıklamayın!
İstanbul'da yabancı uyrukluların akıl almaz kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İstanbul'da çok sayıda polis rüşvetten gözaltında
Seks turizminin başkentinde Türk turisti böyle dolandırdılar
Zeynep Bastık hakkında olay iddia: Kararını verdi!
Kara kış yüzünü gösterdi! Birçok ilimiz kar altında
Kara kış öncesi yüzlerce mezar kazıldı
A Millilerimizi taşıyan uçak acil iniş yaptı
Derya Uluğ bikinili pozlarıyla yazı geri getirdi