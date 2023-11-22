Dolar/TL'den yeni rekor! Altın da yükselişe geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı Kasım ayı faiz kararına odaklanan piyasalarda, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında rekor seviyedeki seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi kararını açıklayacağı haftaya Türk Lirası karşısındaki rekor seviyelerini yenileyerek başlayan piyasalar yeni güne de Türk Lirası karşısında yeni bir rekor kırarak başladı. Yarın ( 23 Kasım Perşembe günü ) toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Kasım ayı faiz kararını açıklayacak. TCMB’nin piyasa katılımcıları anketinde, yüzde 35 seviyesindeki politika faizinin bu hafta yüzde 37,8’e, üç ay sonra ise yüzde 40’a yükselmesi bekleniyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantı tutanakları sonrası ons altındaki yükselişle gramda yeni rekor kaydedildi. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından yeni zirvesini gördü. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1855 TL seviyesini de aştı. Türkiye’nin kredi iflas takası priminde (CDS) ay başında jeopolitik endişelerin de etkisiyle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş geçen hafta yerini belirgin düşüşe bıraktı. Geçen haftayı 356/361 baz puandan tamamlayan 5 yıllık CDS bu hafta da düşüşünü sürdürerek dün günü 334/340 seviyesinde tamamladı. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni Güne 28,80 TL'den başlayan Dolar 28,81 TL'den,

31,41 TL'den başlayan Euro 31,45 TL'den,

36,08 TL'den başlayan Sterlin 36,10 TL'den,

19,43 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,39 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 28,79 TL'den, Euro 31,59 TL'den, Sterlin 36,17 TL'den, Japon Yeni ise 19,69 TL'den işlem görmüştü. Altın Fiyatları Güne 1.999 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.003 Dolar'dan,

1.850 TL'den başlayan Gram altın 1.855 TL'den,

3 bin 88 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 88 TL'den,

12 bin 706 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 12 bin 706 TL'den,

22,06 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 22,08 TL'den fiyatlanıyor. Dünkü kapanışta Ons altın 1.998 Dolar'dan, Gram altın 1.850 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 88 TL'den, Cumhuriyet altını 12 bin 696 TL'den, Gram Gümüş ise 22,02 TL'den fiyatlanmıştı. Bitcoin ve Ethereum Kripto para piyasalarında da ise bir yukarı, bir aşağı çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 36 bin 475 Dolar'dan başlayan Bitcoin 36 bin 471 Dolar'dan,

1.990 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.994 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,46 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,64 Dolar'dan işlem görüyor.