Dolar/TL'den yeni rekor! Altın da yükselişe geçti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı Kasım ayı faiz kararına odaklanan piyasalarda, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında rekor seviyedeki seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi kararını açıklayacağı haftaya Türk Lirası karşısındaki rekor seviyelerini yenileyerek başlayan piyasalar yeni güne de Türk Lirası karşısında yeni bir rekor kırarak başladı. Yarın ( 23 Kasım Perşembe günü ) toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Kasım ayı faiz kararını açıklayacak. TCMB’nin piyasa katılımcıları anketinde, yüzde 35 seviyesindeki politika faizinin bu hafta yüzde 37,8’e, üç ay sonra ise yüzde 40’a yükselmesi bekleniyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantı tutanakları sonrası ons altındaki yükselişle gramda yeni rekor kaydedildi. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından yeni zirvesini gördü. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1855 TL seviyesini de aştı.
Türkiye’nin kredi iflas takası priminde (CDS) ay başında jeopolitik endişelerin de etkisiyle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş geçen hafta yerini belirgin düşüşe bıraktı.
Geçen haftayı 356/361 baz puandan tamamlayan 5 yıllık CDS bu hafta da düşüşünü sürdürerek dün günü 334/340 seviyesinde tamamladı.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
31,41 TL'den başlayan Euro 31,45 TL'den,
36,08 TL'den başlayan Sterlin 36,10 TL'den,
19,43 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,39 TL'den işlem görüyor.
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