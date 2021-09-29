Dolar/TL'den yeni rekor! Piyasalar resmen alev aldı

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimi ve TCMB Başkanı'ndan gelen "yeni faiz indirimi" sinyalleri sonrasında piyasalar sert dalgalandı. İşte dolar, euro, sterlin, gümüş ve altında son durum

Merkez Bankası (TCMB) enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile başladı. Ekonomistler politika faizinin sabit kalacağını tahmin ediyordu.

Finansın Geleceği Zirvesi’nde konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Geldiğimiz noktada bazı makro ekonomik değişkenleri karşılaşmalı incelediğimizde Türkiye'nin performansını göreceğiz. Türkiye 2020'de pozitif büyüyen 2 ekonomiden biri olmuştur" açıklamasında bulundu.

Kavcıoğlu, "Salgın dönemi 2008'den daha maliyetli oldu" ifadesini kullandı. Kavcıoğlu, sürpriz faiz indirimiyle ilgili ilk açıklamasını yaparak, "Faiz indirimi kararıyla salgının ekonomik etkilerini gidermek için ilk aksiyonu aldık." dedi. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz" ifadelerini kullandı.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,88 TL'den, Euro 10,39 TL'den, Sterlin ise 12,05 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,86 lira, avronun satış fiyatı ise 10,34 lira olmuştu.

Dolar endeksi 93,38, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi de 403,87 puan düzeyinde bulunuyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,42 TL'den işlem görürken, onsu 1.739 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 492/497, çeyrek altın 798/815, Cumhuriyet altını ise 3.282/3.317 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

KRİPTO PARALAR

Kripto para piyasasında ise Bitcoin 42 bin 29 dolardan, Ethereum ise 2 bin 893 dolardan fiyatlanıyor.

PETROL 3 YILIN ZİRVESİNDE

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,58 dolardan işlem görüyor. Dün 79,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 79,58 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,30 dolardan alıcı buldu.

EKONOMİSTLER DAHA ÇOK İNDİRİM VE RİSKLERE DİKKAT ÇEKİYOR

TCMB'nin siyasilerin de etkisinde kalarak tek bir faiz indirimi ile yetinmeyeceğini düşüşen ekonomistler indirim beklentilerini öne çekti.

Ancak ekonomistler bu revizyonlarla birlikte TL'nin değer kaybı nedeniyle Türkiye ekonomisine yönelik risklerin arttığını da belirtiyorlar. Enflasyon beklentileri önümüzdeki yıl için yukarı revize edilirken, bankacılara göre en önemli risk ise TL'nin değer kaybı.

JPMorgan 2021 yıl sonu enflasyon tahminini de %15.5'ten %16.7'ye ve 2022 yıl sonu tahminini daha keskin bir şekilde %11.5'ten %14.5'e revize etti. Yarkın Cebeci, "Gevşeme döngüsünün ne kadar hızlı ve sert gerçekleşeceğine olacağına bağlı olarak bu tahminlerde yukarı yönlü riskler olabilir" dedi.

Birçok bankacı faiz indirimlerinin devam etmesi halinde kısa sürede yeni faiz artışlarına ihtiyaç duyulacağını düşünüyorlar. Ancak siyasi gerekçelerle TCMB'nin bir artış yapma kabiliyetinin zayıf olduğu endişesi TL'deki değer kaybının daha hızlı olmasına neden oluyor.

Erken faiz indirimi endişeleri TCMB'nin ay başındaki yatırımcı toplantısında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhüdüne atıf yapmaması sonrası oluşmaya başladı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyona odaklanacağını açıklaması ise yatırımcı toplantısından bir hafta sonra gerçekleşti.

Bankacıların dikkat çektiği bir diğer unsur ise TCMB'nin indirim kararı ile tahvil getirilerini yukarı yönlü etkilemesi oldu. Bankacılar tahvil getirilerinin faiz indirimine rağmen yukarı hareket etmesinin kısa vadeli faizlerin TCMB kontrolünden çıkma olasılığını endişe ile izliyorlar.