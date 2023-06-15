Döviz bürosu çalışanları 18 milyon TL ile sırra kadem bastı

İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunun iki çalışanı, müşteriden teslim aldıkları 700 bin Euro (18 milyon Türk Lirası) ile kayıplara karıştı.

Olay, Fatih'te Vezirhanı Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosunda 1 Haziran Perşembe günü yaşandı. İddiaya göre, döviz bürosunun iki çalışanı, 700 bin Euro teslim almaya bir müşterinin dükkanına gitti. 2 çalışan parayı, döviz bürosuna ait banka hesabına yatırmak üzere teslim aldı. Büronun 15 yıllık çalışanı Burak B. ve 2 yıllık çalışanı Ahmet Ş. önce döviz bürosu sahibine bankanın parayı kabul etmediğini söyledi, daha sonra ise 700 bin Euro ile ortadan kayboldu. Çalışanlarına ulaşamayan döviz bürosu sahibi Ahmet Ö., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İki şüphelinin, 700 bin Euro'yu teslim aldığı ve aynı gün içinde motosiklet satın alırken görüldüğü anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis ekipleri, ortadan kaybolan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ederken, döviz bürosunun sahibi Ahmet Ö. yaşananlar hakkında konuştu.

"BAŞLARINA BİR İŞ GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Ahmet Ö., "Kapalıçarşı'da döviz büromuz var, döviz bürosunda çalışan 2 tane çalışanım, birisi 15 yıllık çalışanım, birisi 2 yıldır çalışanım. Çarşıdan arbitraj işleminin karşılığını almaya gittiler, 700 bin Euro. Önce müşterimizden parayı teslim alıp bankaya gitmeleri talimatını verdim. Bankaya gittiklerini, bankanın nakit istemediğini, başka bankaya gideceklerini söylediler. Ben de ofise gelmelerini söyledim. Onlar da 'Tamam geliyoruz ağabey' dediler. Ama o andan sonra telefonlarına ulaşamadım. Aradan birkaç saat geçti, telaşlandım. Başlarına bir iş geldiğinden şüphelendim. Karakola gittim, konuyla ilgili şikâyet dilekçemi oluşturdum. Kendileriyle ilgili herhangi bir şüphem olmadığı için uzun zamandır çalışan, elimde yetişmiş, büyümüş bir personel olduğu için, adeta kardeşim gibi sevdiğim bir çocuktu. Diğeri de 2 yıllık çalışan personelimdi. Öyle düşündüğüm için, ifademde de hep belirttiğim gibi zaten kendilerinden beklemiyordum. Başlarına bir iş geldiğini düşünüyordum. Fakat emniyet güçlerinin beni ihtar etmesiyle, ben kendilerinin yapması durumunda kendilerinden de şikayetçi oldum. Sonradan, ifademi verdikten birkaç saat sonra bize bir haber geldi. Bunlara, Kadıköy tarafında yardım eden bir arkadaşları vardı, Kadıköy tarafında arkadaşlarının yanına gidiyorlar. Arkadaşları bir motosiklet satın alıyor kendi adına. Motosiklet alırken kendi görüntüleri de var zaten. Çaldıkları parayla motosiklet satın alıp yollarına devam ediyorlar. Kaçıyorlar. Ondan sonra herhangi bir haber alınamadı kendilerinden. 15 gün olmasına rağmen henüz herhangi bir haber yok." dedi.

"ŞİKAYETİMİ GERİ ALMAMI İSTEDİLER"

Ö., "Öğrendiğimiz kadarıyla Ankara istikametine doğru giderken benzin alırken, bir şeyleri var. Onun dışında herhangi bir iz belirti herhangi bir şey yok. Emniyet kanalıyla herhangi bir haber yok. Memur arkadaşlar, sürekli arıyoruz, soruyoruz, gidiyoruz, geliyoruz, takip ediyoruz. Onlar da işin üzerindeler. Sürekli takip ediyorlar. Fakat onların da şu an elinde ulaşabildikleri herhangi bir şey yok. Ailesi tarafından, birinin hanımı bize geçen hafta cumartesi günü bir haber getirdi. İşte paranın bir miktarını getireceğini, getirmesi durumunda şikayetimi geri almamı istediler. Ben de zararımın tamamen tazmin edilmesini ve ancak o şekilde şikayetimi ya geri alacağımı veya uzlaşacağımı söyledim, fakat yine sonra haber alamadım kendilerinden." diye konuştu.

"ÖNCEDEN TASARLAMIŞLAR PLANLAMIŞLAR"

Bu olayın ardından iş yeri kameralarından çalışanların hal ve hareketlerini uzun süre izlediğini söyleyen Ö., "İzlediğim kadarıyla önceden tasarlamışlar, planlamışlar. Günlerce akşamları beraber oturup bu konu üzerine çalışmışlar. Çalıştıkları belli oluyor yani özellikle, özel tasarlanıp yapılmış bir şey. 700 bin Euro çaldılar. Nakit olarak üzerlerinde kaçırdılar" ifadelerini kullandı.

"BEN BİLE AİLESİNİN KARŞISINA ÇIKARKEN UTANDIM"

Yaşananları hala kabul edemediğini belirten Ö., "15 yıllık bir elemanımın bu şekilde bir hareket içinde karşıma çıkması. Ailesinin karşısına ben bile bu şekilde çıkmaya utandığım halde bu vatandaşın nasıl bu şekilde bir girişimde bulunduğuna şaşırıyorum. Gördüğüm zamanda nasıl bir tepki vereceğimi bilmiyorum açıkçası. Hani iki günlük birisi olsa ne bileyim 6 aylık 1 senelik birisi olsa kızarsın, şikayetini geri almazsın. Her türlü şeyi yaparsın ama bu aile gibi. İnsan ne yapacağını şaşırıyor açıkçası. Görenlerin, duyanların yardımcısı olmasını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

DHA