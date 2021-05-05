Döviz, Euro ve altından yeni zirve!

Yılbaşından bu yana adım adım yükselişini sürdüren piyasalar zirveye demir attı. Dolar 8,35 TL'den, Euro 10,04 TL'den, Sterlin 11,62 TL'den işlem görüyor. Gram altın 477 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 7,07 TL seviyesinde. Bitcoin ise 55 bin 201 dolar seviyesinde.

ABD Hazine Bakanı Yellen'ın faiz oranlarının artırılabileceği açıklamalarının da ateşlediği piyasalar yeni güne de zirvede başladı.

Türk Lirası'nın yabancı para birimlerine karşı değer kaybı sürüyor.

Merkez Bankasının yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi Yılbaşından bu yana adım adım yükselişini sürdüren piyasalar zirveye demir attı. Dolar 8,35 TL'den, Euro 10,04 TL'den, Sterlin 11,62 TL'den işlem görüyor. Gram altın 477 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 7,07 TL seviyesinde. Bitcoin ise 55 bin 201 dolar seviyesinde.

Onsu 1.778 dolar seviyesinden işlem gören altında, gram altın 473/477, çeyrek altın 767/783, Cumhuriyet altını ise 3.156/3.191 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kazanarak 1.419,33 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,08 puan artışla 1.419,33 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,37 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,95 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

MERKEZ'İN FAİZ KARARI YARIN

TCMB'nin 6 Mayıs'ta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

ABD'DEN PİYASALARI SALLAYAN FAİZ AÇIKLAMASI

The Atlantic dergisi tarafından düzenlenen video konferans etkinliğine katılan Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın toparlanma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etti. Yellen, "Ekonomimizin aşırı ısınmadığından emin olmak için faiz oranlarının biraz artması gerekebilir." dedi. Açıklama ardından altının ons fiyatında gerileme görülürken, Bitcoin fiyatında da düşüş yaşandı.

YENİ AÇIKLAMA YAPTI

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, faiz artırımına ilişkin sözlerine açıklama getirdi.

Hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğine ilişkin değerlendirmelerine işaret eden Yellen, "Bu öngördüğüm ya da önerdiğim bir şey değil" dedi.

ABD ekonomisi için enflasyonun bir sorun olacağını düşünmediğini belirten Yellen, olsa bile Fed'in bununla baş edebilecek araçları olduğunu aktardı.

ENFLASYON SON 23 AYIN ZİRVESİNDE

Piyasalarda nisan ayı enflasyon beklentisi, aylık bazda yüzde 1,80 artış olacağı şeklindeydi. Ancak TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre Tüketici Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,68 artarken. yıllık bazda yüzde 17,14 oldu.

Bu verilerle, Kasım ayında başlayan yükseliş serisi yedinci aya taşınmış olurken, tüketici enflasyonu son 23 ayın zirvesine yükseldi.

Ekonomistler, nisanda yıllık enflasyonun yüzde 17,27 ile piyasa beklentilerinin altında gelmesinin ardından, bundan sonraki süreçte emtia fiyatlarının seyrinin ve tam kapanma döneminin ardından oluşabilecek maliyet yönlü baskıların boyutunun, enflasyonda zirvenin geride kalıp kalmadığı konusunda belirleyici olacağını söyledi.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NİSANDA AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu, nisana ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 5,1 azalarak 93,9 değerini aldı.

Buna göre, endeks martta 98,9 iken, nisanda yüzde 5,1 gerileyerek 93,9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

MERKEZ'İN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7,5'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

FED BAŞKANI POWELL'DAN YENİ AÇIKLAMA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de ekonomik görünümün açıkça canlandığını, ancak toparlanmanın düşük ücretli işlerde çalışanlar için daha yavaş güç kazandığını ifade etti.

Powell, Ulusal Topluluk Yeniden Yatırım Koalisyonu (NCRC) tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen ekonomi konferansında değerlendirmelerde bulundu.

Zor bir dönemden geçildiğini yineleyen Powell, "Henüz düzlüğe çıkmadık ancak şimdi gerçek bir ilerleme kaydettiğimizi söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bazı ülkeler hala Kovid-19'un pençesinde korkunç bir şekilde acı çekerken, ABD'deki ekonomik görünüm açıkça canlandı." dedi.