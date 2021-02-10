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DÖVİZ VE ALTINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK
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  3. 10 Şubat 2021 08:40

Döviz ve altında dikkat çeken hareketlilik

Kademeli olarak düşüş eğilimini sürdüren piyasalarda, dolar 7,06 TL'den, euro 8,57 TL'den sterlin ise 9,77 TL'den işlem görüyor. Gram altın 419 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,23 TL seviyesinde. Bitcoin ise 46 bin 286 dolardan işlem görüyor.

Döviz ve altında dikkat çeken hareketlilik
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Kademeli olarak düşüş eğilimini sürdüren piyasalarda, dolar 7,06 TL'den, euro 8,57 TL'den sterlin ise 9,77 TL'den işlem görüyor. Gram altın 419 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,23 TL seviyesinde. Bitcoin ise 46 bin 286 dolardan işlem görüyor.

Onsu 1.845 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 415/419, çeyrek altın 673/688, Cumhuriyet altını ise 2.771/2.802 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Brent petrolün varili 61 doların üzerinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,18 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 61,18 dolardan işlem gördü. Söz konusu artışla Brent petrolün varil fiyatı, 27 Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,53 dolardan alıcı buldu.

 

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