Düğün yapacaklar dikkat! 5 ilde sınırlama getirildi

Korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı olarak düğün salonları kapatılmış, 1 Temmuz’da salonların tekrar açılması kararlaştırılmıştı. Düğün hazırlığında olan vatandaşlar salonlara alternatif olarak sokak düğünlerini tercih ederken sokak düğünleriyle ilgili yeni düzenlemeler geldi.



Bu kapsamda Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Manisa ve Kırşehir’de sokak düğünleriyle ilgili şu düzenlemeler yapıldı:

2 SAAT İLE SINIRLANDIRILDI

Kocaeli’de düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde ve mahalli özellikler de dikkate alınmak suretiyle 10.00 - 22.00 saatleri arasında 2 saati geçmeyecek şekilde düzenlenecek.

EN FAZLA 6 SAAT OLACAK



Kırşehir’de yapılan düğün nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin aynı gün (tek gün) içerisinde 11.00-23.00 saatleri arasında düğün sahibince belirlenecek bir zaman diliminde ve en fazla 6 saat süreyle sınırlı olacak şekilde yapılmasına karar verildi.

HER TÜRLÜ TEDBİRLERİN ALINMASINA KARAR VERİLDİ

Denizli’de yasaklanan sokak etkinlikleri ile ilgili yeni bir karar alınarak şu açıklama yapıldı:

"Trafiğin yoğun olduğu caddelerde, kalabalığın Kovid-19 bulaşma riski açısından sorun oluşturacağı sokaklarda düğünlere izin verilmemesine, ilçe kaymakamlıklarının İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile kendi ilçe sınırları içindeki düğün yapılabilecek sokak/caddeler ile okul bahçesi, pazar yeri vb. alanların belirlenmesine ve bu alanlarda sokak düğünlerine müsaade edilmesine, sokak düğünlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü/ İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı izni ve bilgisi dahilinde organizasyonların yapılmasına, düğün sahiplerinden genelge hükümlerine uyulacağına ve genel esaslara riayet edileceğine ilişkin taahhütname alınmasına, yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemelerin (çatal, kaşık, tabak vb.) tercih edilmesine, düğün süresinin mümkün olduğunca kısa tutulmasına, düğün sahibi tarafından katılımcıların temizlik, maske ve sosyal mesafe kurullarına riayet etmelerinin sağlanmasına, dezenfektan bulundurma, masa, sandalye düzeni gibi her türlü tedbirin alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

SAAT 24.00’Ü GEÇMEYECEK ŞEKİLDE

Manisa’nın Salihli İlçesinde ise belediye Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Çevresel Gürültünün Denetlenmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”ne istinaden açık alan ile sokaklarda düğün, nişan ve benzeri kutlama faaliyetlerinin yapılması yasaklanmıştır. Ancak gelen yoğun talepler ve önceden yapılmış planlamalarda halkımızın mağdur olmaması için vatandaşlarımız düğün nişan vb kutlamalarını Belediye Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederek, Zabıta Müdürlüğünün uygun göreceği yerde trafiği aksatmayacak şekilde, ses seviyesi uygun desibel ölçülerinde olmak ve saat 24.00’ü aşmayacak şekilde yapabilecektir.” ifadelerine yer verildi.



