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  3. 15 Nisan 2020 17:00

Dün serbest bırakıldı, bugün tutuklandı

Ergenekon kumpası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, tahliye edilmesinin ardından savcılığın itirazı üzerine yapılan inceleme sonrasında yeniden tutuklandı.

Dün serbest bırakıldı, bugün tutuklandı
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“FETÖ/PDY üyesi olmak” suçundan aranırken geçen sene Ekim ayında İstanbul'da yapılan bir operasyonla yakalanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon kumpası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, tutukluluk incelemesinde tahliye edilmişti.

Mahkeme, toplanan delil durumu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler, sanığın tutuklu kaldığı süre ve delil karartma ihtimalinin bulunmaması gibi gerekçelerle kumpas savcısı Dalkuş’un tahliyesine karar vermişti. Mahkeme heyeti Dalkuş hakkında ev hapsi ve yurtdışına çıkma yasağı da koymuştu.

Mahkemenin tahliye kararının ardından duruşma savcısı tahliye kararına itiraz etmişti.

Odatv

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