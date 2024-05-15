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Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri sıralaması açıklandı: 21 Türk üniversitesi listede

Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri sıralaması açıklandı: 21 Türk üniversitesi listede
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Times Higher Education (THE), 2024 yılının en genç üniversitelerini açıkladı. İlk 500'de 21 Türk üniversitesi yer buldu.

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu, Times Higher Education (THE) Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri 2024 listesini açıkladı.

Dünya genelinde 50 yaşın altındaki genç üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan THE, en iyi “Genç Üniversiteler Sıralaması”nı resmi internet sitesinden açıkladı. 

Genç Üniversite raporuna göre, Asya artık dünyadaki genç araştırma üniversitelerinin neredeyse yarısına ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl, Türkiye, Hindistan ve İran’dan temsil edilen kurum sayısının arttığına dikkat çekilen raporda. Türkiye, en iyi genç üniversiteler sıralamasında 2020 yılında 23 üniversite ile temsil edilirken bu sayı geçen yıl 47’ye, bu yıl da 58’e yükseldi. Türkiye’den 21 üniversite ise ilk 500’e girdi.

KOÇ VE SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Geçen yıl aynı listede 55’inci sırada yer alan Koç Üniversitesi ,Bu yıl  en  52’nci olarak Türkiye'den en iyi dereceyi elde eden üniversite oldu.  2023’te 89’uncu sırada olan Sabancı Üniversitesi ise bu yıl 54’üncü sıraya yükseldi. Böylelikle listede ilk 100’de Türkiye’den iki üniversite yer aldı. Üçüncü sırayı 201–250 bandından 154’üncülüğe yükselen Bilkent Üniversitesi alırken, onu 173’üncü sıradaki Bahçeşehir Üniversitesi takip etti.

BİRİNCİ DEĞİŞMEDİ

Dünya üniversiteleri sıralamasında 32’inci olan ve en genç üniversiteler sıralamasında geçtiğimiz yıl ilk sırada yer alan Nanyang Teknoloji Üniversitesi yerini bu sene de korudu.

Paris Araştırma Üniversitesi geçtiğimiz yıl üçüncüyken bu yıl ikinciliğe yükseldi. Bu yıl ilk 10’da Fransa’dan 4 üniversite yer aldı. Geçen yılın ikincisi Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ise bu yıl üçüncülüğe geriledi.

Etiketler Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri üniversite sabancı koç
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