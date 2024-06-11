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Dünyanın en zehirli yılanı Bolu'da ortaya çıktı

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Bolu'da, dünyanın en zehirli yılan türleri arasında bulunan ve nesli tehlikede olan boynuzlu engerek yılanı görüntülendi.

At Yaylası mevkisinde arkadaşlarıyla motosiklet turuna çıkan doğasever ve doğa sporları meraklısı Ufuk Ak (38), dünyanın en zehirli yılan türlerinden nesli tehlike altında ve korunması gereken türlerden boynuzlu engerek yılanı ile karşılaştı. Ak ve arkadaşları motosikletlerini durdurup yılanın yanına gitti. Ak, yılana yaklaşarak o anları cep telefonuyla görüntüledi. Ak, "Çok güzel, keyifli bir hatıra oldu bu. 3 arkadaştık, 2 arkadaş başındaydık yılanın. Önümüzden geçerken durduk. Zarar vermek istemedik kesinlikle. Görüntüledik, böyle bir yılanın Bolu’da olduğunu kayıt altına almak istedik. Asıl amacım buydu. Sonrasında yakınlaştık, dokunmak, tutmak, biraz daha yakından incelemek istedim ama zehirli bir tür olduğunu biliyorum" dedi.

Bolu'da, dünyanın en zehirli yılan türleri arasında bulunan ve nesli tehlikede olan boynuzlu engerek yılanı görüntülendi.

Amacının Bolu'da böyle bir türün yaşadığını belgelemek olduğunu aktaran Ak, "Engerek yılanı türleri, dünya üzerinde 34 türün, 300'den fazla alt türü olduğunu biliyorum. Türkiye'de yaşayan engerek yılanı cinsi de yaklaşık 15 civarı. Geçen gün gördüğümüz engerek yılanı, boynuzlu engerek ya da burunlu engerek yılanı olarak geçiyor. Daha önce de maskeli bir engerek yılanına yine Bolu’da rast gelmiştim. Sosyal medyada tepkiler de aldım ama benim amacım kesinlikle onu rahatsız etmek değildi. Böyle bir cinsin Bolu'da da yaşadığını bu civardaki insanlara vatandaşlara bildirmek. Çünkü Bolu'da piknik alanları yerli yabancı turistler tarafından inanılmaz doluyor. Böyle zehirli bir türün burada olduğunu bildirmek istedim. Hiç zarar vermeden doğaya geri bıraktık" ifadelerini kullandı.

Bolu'da, dünyanın en zehirli yılan türleri arasında bulunan ve nesli tehlikede olan boynuzlu engerek yılanı görüntülendi.

Ak, küçük yılanların, daha tehlikeli olabileceğini vurgulayarak, "Yılanlar büyüdükçe zehirleri artmıyor. Küçük yılanlar, büyük yılanlardan daha zehirli, daha tehlikeli olabiliyorlar. Çünkü zehir salgılama bezleri, zehri zerk ederken gelişmediği için vücutlarındaki zehrin büyük bir kısmını zerk edebiliyorlar. Küçük yılanlar, büyük yılanlardan daha öldürücü olabiliyor bu sayede. Büyük yılanlar ne kadar zehir vereceklerini biliyorlar ve onu belirli miktarlarda tüketiyorlar. Vücutlarında sürekli depo bırakıyorlar. Bizim gördüğümüz de küçük bir yılandı" diye konuştu.

DHA

Etiketler bolu boynuzlu engerek yılanı dünyanın en zehirli yılanı
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