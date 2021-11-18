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Düzce'de artçı depremler devam ediyor

Düzce'de artçı depremler devam ediyor

Düzce'de dün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından ölçülen verilere göre, Düzce'de 5.0 şiddetindeki depremin ardından 12 ayrı artçı deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 15.40'da ki 5.0 şiddetindeki depremin yanı sıra, Gölyaka, Çilimli, Islahiye, Köprübaşı Ömerefendi, Döngelli köyleri merkez üssü olan 1.6, 1.5, 4.3, 1.6, 1.4, 1.1, 3.9, 1.7, 1.1, 1.3, 1.1 ve 1.0 şiddetinde 12 ayrı artçı sarsıntı gerçekleşti.

Etiketler düzce deprem artçı deprem
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