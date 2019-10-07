Edirne'de simide zam geldi

Edirne'de 1.25 TL olan simit fiyatı yüzde 20 artışla 1.50 TL'ye yükseldi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Edirne'de simit fiyatlarına yılbaşına kadar fiyatı artması beklenirken, Ekim ayının ilk haftasında fiyat tarifesi güncellenerek, 0,25 liralık bir zamla 1,50 liradan satılmaya başlandı.

Edirne'de seyyar simitçilik yapan Said Örücü, birkaç gün önce gelen tarife ile 1,25 liradan 1,50 liraya fiyatın arttığını belirterek, “Zamlara alıştık artık” dedi.

Vatandaşların simit alırken farklı tepkileri olduğunu söyleyen Said Örücü, “Vatandaş sürekli her şeye zam geldiği için durumdan memnun değil. Ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Alıştık artık zamlara. Vatandaşlardan farklı tepkiler alıyoruz. Bize kızanlar da var gülüp geçenler de. Susup almayıp gidenler oluyor. 1,25 lira getirip veriyorlar. İnsanlar o fiyattan almaya alışık. Biz de durumu açıklıyoruz. ‘Bu sefer böyle olsun fakat bir daha ki alışınız da yeni fiyat üzerinden alırsınız’ diyoruz. Müşteri alışana kadar biz de anlayışla karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Ekmek fiyatında artış olmasına rağmen uygulamaya geçirilmediği için 1,25 liradan satılmaya devam ediyor.