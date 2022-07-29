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Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı şok ''kumpas'' iddiası

Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı şok ''kumpas'' iddiası

Ege'de Yunanistan'ın ölüme ittiği ve Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından ölümden kurtarılan kaçak göçmenlerle ilgili olarak şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Basın kuruluşları Le Monde, Lighthouse Reports ve Der Spiegel, AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF), Frontex'in Yunanistan ile iş birliği yapmasına ilişkin soruşturmasının raporunu ortaya çıkardı. Raporda Frontex'in, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas ettiği ve AB parlamentosuna bilinçli olarak bu konuda yalan söylediği ifade edildi.

 EYLEMLERİ BİLDİRMİYORLAR

Frontex görevlilerinin, yasa dışı geri itmelere tanık olduklarında bile Yunan yetkililerin tepkisini çekmemek amacıyla eylemleri bildirmediği aktarıldı.

Raporda, "Frontex'in görevlendirdiği personel, Yunan makamlarının karşılık vermesinden korktuğu için olaylar, resmi kanallar aracılığıyla bildirilmedi." ifadesi yer aldı.

 Der Spiegel'e göre, AB Komisyonunun göç ve insan haklarından sorumlu komisyon üyesi Margaritis Schinas'ın Yunanistan için hareket ettiği öne sürüldü.

SOMUT BİR KANIT YOK

Öte yandan, Schinas'ın yakın zamanda Yunan Sahil Güvenlik'in geri itmeler yaptığına dair somut bir kanıt olmadığını iddia ettiği belirtildi.

OLAF, Frontex hakkında Ege'de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı. 

Etiketler ege yunanistna Türkiye yunan Türk göçmen kaçak
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