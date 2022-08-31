  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ege Denizi’ndeki deprem fırtınası sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı

Ege Denizi’ndeki deprem fırtınası sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı

Ege Denizi’ndeki deprem fırtınası sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı

Ege Denizi’nde Kuşadası açıklarında peş peşe iki deprem meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Naci Görür’den depremlere ilişkin ilk yorum geldi.

Ege Denizi’nde meydana gelen deprem, başta Aydın Kuşadası açıklarında olmak üzere İzmir ve Muğla’da hissedildi. İlk depremin 4.8, ikinci depremin ise  5.3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den meydana gelen depremlere ilişkin ilk yorum geldi. Görür, Twitter hesabından şunları dile getirdi:

“Sisam Adası güneyinde 4,8 ve 5,3 deprem oldu. Geçen günde burada olmuştu. Deprem buradaki graben yapıları ile İzmir-Balıkesir yanal atımlı fay zonunun etkileşim alanında. Bu depremler Helen ve ilişkin Strabo- Pliny fay zonundaki hareketlerle tetikleniyorlar. Sevgiyle”

Prof. Dr. Naci Görür korkutan deprem sonrası uyardı: Bu bölgeye dikkat!Prof. Dr. Naci Görür korkutan deprem sonrası uyardı: Bu bölgeye dikkat!Güncel

 

Etiketler naci görür deprem ege izmir kuşadası ege denizi depremler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Müge Anlı'nın programında iğrenç iddialar!
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda zmir Valisi ''Atatürk'' demedi, ortalık karıştı
YouTube'da en çok izlenen isimler açıklandı
Fenerbahçe'de ayrılık! Mergim Berisha'nın yeni adresi belli oldu
Yerli otomobil TOGG'un satışa çıkacağı tarih belli oldu
Dolar alev alev, altında son 4 yılın en uzun düşüşü
İkinci el otomobil fiyatları düştü, düşecek derken... Beklenen haber geldi!
Emekliliğinizi 1-2 yıl öne çekmeniz mümkün! İşte o ayrıntı
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan maaş promosyonu için olay tepki
Nihal Olçok ''ay delireceğim'' deyip açıkladı: ''Nurettin Nebati de FETÖ'cü, ismini ben verdim''