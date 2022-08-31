Ege Denizi’ndeki deprem fırtınası sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı

Ege Denizi’nde Kuşadası açıklarında peş peşe iki deprem meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Naci Görür’den depremlere ilişkin ilk yorum geldi.

Ege Denizi’nde meydana gelen deprem, başta Aydın Kuşadası açıklarında olmak üzere İzmir ve Muğla’da hissedildi. İlk depremin 4.8, ikinci depremin ise 5.3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den meydana gelen depremlere ilişkin ilk yorum geldi. Görür, Twitter hesabından şunları dile getirdi:

“Sisam Adası güneyinde 4,8 ve 5,3 deprem oldu. Geçen günde burada olmuştu. Deprem buradaki graben yapıları ile İzmir-Balıkesir yanal atımlı fay zonunun etkileşim alanında. Bu depremler Helen ve ilişkin Strabo- Pliny fay zonundaki hareketlerle tetikleniyorlar. Sevgiyle”