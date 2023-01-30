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Ege'de 5 il için zirai don uyarısı

Ege'de 5 il için zirai don uyarısı
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İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa'da; bu gece itibariyle 1 Şubat tarihine kadar zirai don olayı beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü; İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa için zirai don uyarısı yaptı. Bu gece başlayıp, 1 Şubat sabahına kadar devam etmesi beklenen zirai don olayının iç kesimlerde hafif, yüksek kesimlerde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olarak hissedileceği belirtildi. Başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlar olmak üzere ilgililer, zirai don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.

Etiketler Ege'de ege don zirai don
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