Ege'de deprem fırtınası büyüyor: Bölge önce 5,1 ardından da 5,2 ile sarsıldı

Ege Denizi’ndeki peşpeşe meydana meydana gelen depremlere bugün 5,1 ve 5.2'lik birer büyük deprem daha eklendi.

Ege Denizi açıklarında peş peşe son dakika depremler meydana geliyor. Saat 10.09'da 4.2; 10.42'de 4.2; 10.58'de 4.4 ve 11.13'te 4.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, son depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

Son olarak ise 5.2 büyüklüğünde bir depremin daha 12.29'da meydana geldiğini açıklayan Yunan yetkililer sarsıntının yüzeyden 11 kilometre aşağıda gerçekleştiğini duyurdu.

Kıyı bölgelerinde hissedildi

Depremin en çok hissedildiği bölgeler arasında İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı ilçeleri yer aldı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından yetkililer, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Depremin ardından uzmanlar, Ege Denizi’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve bölgede bu tür orta şiddetli depremlerin olağan olduğunu belirtti. Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.