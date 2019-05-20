Bakan Selçuk'tan ''Matematik'' açıklaması ! Seçmeli mi olacak ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net" açıklamasında bulundu.

Twitter’dan açıklama yapan Selçuk, şu mesajı paylaştı:

“Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa, nedenlerini konuşmaya gerek yok.”