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  4. 20 Mayıs 2019 19:13

Bakan Selçuk'tan ''Matematik'' açıklaması ! Seçmeli mi olacak ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyada dolaşan "Matematik dersi seçmeli ders oluyor" iddiası hakkında Twitter'dan açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Bakan Selçuk'tan ''Matematik'' açıklaması ! Seçmeli mi olacak ?
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net" açıklamasında bulundu.

Twitter’dan açıklama yapan Selçuk, şu mesajı paylaştı:

“Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa, nedenlerini konuşmaya gerek yok.”

öğrenci , ortaöğretim , matematik
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