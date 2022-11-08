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''Ekmek aptal toplumların temel gıdası'' diyen isme gözaltı

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Katıldığı televizyon programında ''Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir'' diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı.

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında “Türk milletini alenen aşağılamak” suçundan Resen soruşturma başlatıldı.

Kolivar, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

NE DEMİŞTİ?

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın dün özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayındaki "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" sözleri tepki çekmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir" ifadelerini kullanmıştı.

Canlı yayında olay sözler: ''Ekmek aptal toplumların temel gıdası''Canlı yayında olay sözler: ''Ekmek aptal toplumların temel gıdası''Güncel

 

Etiketler ekmek cihan kolivar
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