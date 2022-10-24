El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi'ne operasyon: 11 gözaltı kararı
El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 11 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
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