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El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi'ne operasyon: 11 gözaltı kararı

El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi'ne operasyon: 11 gözaltı kararı
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El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 11 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Etiketler el nusra Heyet Tahrir Şam Cephesi gözaltı
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