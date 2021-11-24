Emniyet'ten halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabına inceleme

Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, halkı kin ve düşmanlığa sevk cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı ile ilgili işlem başlattı.

Türkiye'de dolar kurundaki artışın ardından bazı sosyal medya hesapları, akşam saatlerinde vatandaşları sokağa çağırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü, halkı tahrik ettiği belirlenen 271 sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlattı.