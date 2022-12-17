En başarılı belediye başkanları anketinde CHP ezip geçti

ALF Araştırma’nın ‘2022’nin en başarılı belediye başkanları’ anketinin sonuçlarını açıklandı. Sonuçlara göre en başarılı belediye başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olurken ilk beşte dört tane CHP’li belediye yer aldı.

ALF Araştırma’nın ‘2022’nin en başarılı belediye başkanları’ anketinin sonuçları yayınlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu birinci sırayı alırken onu Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş izledi. Anket sonuçlarına göre, üçüncü sırada Mersin Büyükşehir Belediye Vahap Seçer, dördüncü sırada ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yer aldı. İlk beşe AKP’li belediye başkanlarından girebilen tek isim ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu. İşte anketin sonuçları…