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  3. 03 Şubat 2021 17:13

Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında düşüş hızlandı!

TÜİK'in açıkladığı 2021 yılının ilk enflasyon verilerinin ardından dolar 7,16 TL'den, euro 8,61 TL'den, sterlin ise 9,77 TL'den işlem görüyor. Gram altın 423 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,23 TL seviyesinde. Bitcoin ise 36 bin 558 dolardan işlem görüyor.

Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında düşüş hızlandı!
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TÜrkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk ayında enflasyonda yüzde 1,68 artış yaşandığını açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 14,97'ye olarak gerçekleşti. Anketlerde ekonomistlerin ocak ayı tüketici fiyatları aylık tahminler yüzde 1,50 civarında şekillenirken böylece yıllık enflasyonun yüzde 14,80 olması bekleniyordu.

TÜİK'in açıkladığı 2021 yılının ilk enflasyon verilerinin ardından dolar 7,16 TL'den, euro 8,61 TL'den, sterlin ise 9,77 TL'den işlem görüyor. Gram altın 423 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,23 TL seviyesinde. Bitcoin ise 36 bin 558 dolardan işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1790 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6400 lira olmuştu.

Onsu 1.838 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 419/423, çeyrek altın 680/695, Cumhuriyet altını ise 2.799/2.829 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Bununla birlikte, ABD'de büyüme dinamiklerinin Avrupa'ya göre daha iyi olması nedeniyle dolar küresel değerlenirken dolar endeksi 91 puanın üzerine çıkarak son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Yurt dışında ABD'de özel sektör istihdamı ve global piyasalarda hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

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