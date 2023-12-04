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Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durum
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Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamlarına tepkisi belli oldu. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Piyasalar bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan 2023 yılı Kasım ayı enflasyon rakamları öncesinde Türk Lirası karşısında zirvede.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı da netleşmiş oldu.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları şöyle oldu:

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %42,25, aylık %2,81 arttı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,43 artış göstermişti. 

İşte 3 Aralık Pazartesi itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,90 TL'den başlayan Dolar 28,89 TL'den, 
31,43 TL'den başlayan Euro 31,44 TL'den, 
36,65 TL'den başlayan Sterlin 36,64 TL'den, 
19,71 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,70 TL'den işlem görüyor.
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