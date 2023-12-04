Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

Cuma günkü kapanışta Dolar 28,92 TL'den, Euro 31,42 TL'den, Sterlin 36,57 TL'den, Japon Yeni ise 19,68 TL'den işlem görmüştü.

Güne 2 bin 85 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 69 Dolar'dan,

1.938 TL'den başlayan Gram altın 1.923 TL'den,

3 bin 208 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 207 TL'den,

13 bin 205 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 205 TL'den,

23,68 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 23,41 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 48 Dolar'dan, Gram altın 1.923 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 171 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 60 TL'den, Gram Gümüş ise 23,69 TL'den fiyatlanmıştı.