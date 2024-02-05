Enflasyon sonrası Dolar ve altından yeni rekor

Türkiye geçen haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifa kararıyla girmişti. Erkan 9 Haziran 2023 tarihinden bu yana yürüttüğü TCMB Başkanlığı görevinden "istifa" kelimesini kullanmadan yaptığı bir açıklamayla "itibar suikastına uğradığını" belirterek hayrıldığını duyurmuş ve "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" demişti.

Cuma gecesi gelen bu kararın ardından da TCMB Başkanlığı'na TCMB Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Geçtiğimiz haftayı bu gelişme ile noktalayan piyasalar yeni haftaya da hem Türkiye İstatistik Kurumu hem de ENAG tarafından açıklanacak olan ve 2024 yılının ilk enflasyon rakamları olacak Ocak 2024 enflasyonuyla giriyor...

TÜİK 2024'ün ilk enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK verilerine göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,86, aylık %6,70 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,20, aylık %4,14 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %47,35 artış gösterdi.

ENAG, Ocak 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Ocak 2024 enflasyon verisini açıkladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9,38 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı da yüzde 129,11 olarak gerçekleşti. Aralık ayında ise E-TÜFE aylık yüzde 4,12 artarken yıllık da yüzde 127,21 yükselmişti.

Enflasyon beklentisi neydi ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor. Açıklanan anket verilerine göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyon için korkutan rakam

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 2,93 artış göstermişti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun endişeyle beklenen Ocak ayı enflasyonunu açıklayacağı yeni hafta öncesinde piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki hızlı yükselişi sürüyor.

İstanbul'un Ocak ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası, 2024'ün ilk enflasyon verileri öncesinde İstanbul'un Ocak ayı enflasyonunu geçen hafta açıklamıştı. İTO verilerine göre 2024'ün ilk enflasyon verilerinde İstanbul'un enflasyonu son 11 ayın zirvesine ulaştı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,72 yıllık bazda ise yüzde 76,17 oldu. Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,69 oranında arttı. Veri 11 ayın zirvesi olarak kaydedildi.

Küresel piyasalarda neler oluyor ?

Asya borsaları gerilerken dolar güçlü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından Fed'in yakın vadede faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin azalmasıyla keskin yükseldi. Petrol fiyatları, ABD'nin Irak ve Yemen'de İran tarafından desteklenen gruplara yönelik saldırılarda bulunmasının ardından yükseldi. Otadoğu'da gerilimin yükselmesiyle risk iştahı geriledi.