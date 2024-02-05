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Enflasyon sonrası Dolar ve altından yeni rekor

Enflasyon sonrası Dolar ve altından yeni rekor
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TCMB'de Hafize Gaye Erkan'ın istifası, yeni TCMB Başkanı ve TÜİK'in Ocak 2024 enflasyonu sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

Türkiye geçen haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifa kararıyla girmişti.  Erkan 9 Haziran 2023 tarihinden bu yana yürüttüğü TCMB Başkanlığı görevinden "istifa" kelimesini kullanmadan yaptığı bir açıklamayla "itibar suikastına uğradığını" belirterek hayrıldığını duyurmuş ve "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" demişti.

İşte 5 Şubat Pazartesi Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,48 TL'den başlayan Dolar 30,54 TL'den, 
32,92 TL'den başlayan Euro 32,94 TL'den, 
38,51 TL'den başlayan Sterlin 38,54 TL'den, 
20,57 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,61 TL'den işlem görüyor.
 
Cuma günkü kapanışta Dolar 30,46 TL'den, Euro 32,94 TL'den, Sterlin 38,60 TL'den, Japon Yeni ise 20,62 TL'den işlem görmüştü.
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