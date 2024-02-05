TÜİK 2024'ün ilk enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yeni yılın ilk enflasyon verisi olan Ocak 2024 TÜFE ve ÜFE fiyatlarını bugün açıkladı.

TÜİK verilerine göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,86, aylık %6,70 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,20, aylık %4,14 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %47,35 artış gösterdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 6,84 artacağını tahmin etmişti.

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer almış bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanmıştı. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de Ocak'ta yüzde 43,31 olmuştu.

Öte yandan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9,38 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı da yüzde 129,11 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamları için öncü bir gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul perakende fiyat endeksi ise perşembe günü yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verileri, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nin ocakta aylık bazda yüzde 6,72, yıllık bazda ise yüzde 76,17 artış kaydettiğini göstermişti.

TÜİK'in Ocak 2024 enflasyon verileri

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,86, aylık %6,70 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Ocak 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,68 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ocak 2024



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla, 8 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 131 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %67,68, aylık %6,85 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,60 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ocak 2024

İşte TÜİK'e göre Ocak 2024 ÜFE rakamları...

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,20, aylık %4,14 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %47,35 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Ocak 2024

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ocak 2024

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %53,80 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %65,03 artış, imalatta %53,80 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %32,00 azalış, ve su temininde %66,35 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %49,76 artış, dayanıklı tüketim malında %56,63 artış, dayanıksız tüketim malında %60,81 artış, enerjide %4,06 azalış ve sermaye malında %64,94 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %5,21 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %5,72 artış, imalatta %5,21 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %6,32 azalış ve su temininde %1,77 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %4,89 artış, dayanıklı tüketim malında %5,04 artış, dayanıksız tüketim malında %5,85 artış, enerjide %3,04 azalış ve sermaye malında %6,21 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ocak 2024

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ocak 2024