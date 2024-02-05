ENAG, Ocak 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu ENAG, her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi açıklamasından kısa bir süre önce 2024 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2024 enflasyon verilerini açıkladı.

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Ocak 2024 enflasyon verisini açıkladı.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9,38 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı da yüzde 129,11 olarak gerçekleşti. Aralık ayında ise E-TÜFE aylık yüzde 4,12 artarken yıllık da yüzde 127,21 yükselmişti.

Enflasyon rakamları için öncü bir gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul perakende fiyat endeksi ise perşembe günü yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verileri, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nin ocakta aylık bazda yüzde 6,72, yıllık bazda ise yüzde 76,17 artış kaydettiğini göstermişti.

Şimdi gözler TÜİK'te

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yeni yılın ilk enflasyon verisi olan Ocak 2024 TÜFE ve ÜFE fiyatlarını bugün açıklayacak.

Enflasyon beklentisi neydi ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyordu. Açıklanan anket verilerine göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplandı. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 2,93 artış göstermişti.