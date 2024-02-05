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Ocak 2024 Üretici Enflasyonu belli oldu

Ocak 2024 Üretici Enflasyonu belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın ilk enflasyon verisi olan Ocak 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2024 ÜFE rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın ilk enflasyon verisi olan Ocak 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2024 ÜFE rakamları...

İşte TÜİK'e göre Ocak 2024 ÜFE rakamları...

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,20, aylık %4,14 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %47,35 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Ocak 2024    

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Ocak 2024    

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ocak 2024

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ocak 2024

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %53,80 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %65,03 artış, imalatta %53,80 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %32,00 azalış, ve su temininde %66,35 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %49,76 artış, dayanıklı tüketim malında %56,63 artış, dayanıksız tüketim malında %60,81 artış, enerjide %4,06 azalış ve sermaye malında %64,94 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %5,21 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %5,72 artış, imalatta %5,21 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %6,32 azalış ve su temininde %1,77 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %4,89 artış, dayanıklı tüketim malında %5,04 artış, dayanıksız tüketim malında %5,85 artış, enerjide %3,04 azalış ve sermaye malında %6,21 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ocak 2024

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ocak 2024

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ocak 2024

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ocak 2024

 

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