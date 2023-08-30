Enflasyon ve Dolar kuru beklentisi bir kez daha değişti

Ekonomistlerin ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ne ve Dolar kuruna yönelik 2023 yıl sonu tahminleri bir kez daha değişti.

Foreks Haber’in enflasyon ve dolar/TL’ye yönelik beklenti anketi sonuçlandı. Buna göre, 14 ekonomist ile düzenlenen anket, ağustos ayına yönelik yıllık TÜFE beklentisinin medyanının yüzde 56,02, ortalamasının ise yüzde 56,55 artış olduğuna işaret etti.

TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 9,20 ve yüzde 5,50 şeklinde oluşurken, yıllık tahminlerde ise tahminler yüzde 59,10 ve yüzde 54,20 bandında oluştu.

Temmuz ayı TÜFE verisi aylık yüzde 9,20 artış beklenirken, yüzde 9,49 artış yönünde açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 47,83 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ankette, 2023 sonu TÜFE medyan tahmini yüzde 65,00 olurken, ortalama tahmin yüzde 66,09, maksimum ve minimum beklentiler ise yüzde 70,50 ve yüzde 60,00 olarak gerçekleşti. Geçen ayki ankette, 2023 sonu beklentisi yüzde 61,60 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 74,40 ila yüzde 52,20 bandında gerçekleşmişti.

Ağustos ayı resmi enflasyon rakamları ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Dolar/TL beklentisi

4 ekonomistin katılım sağladığı 2023 sonu dolar/TL kuru anketinde ise medyan tahmin 29,4400, ortalama tahmin ise 29,7400 oldu. Kur için en yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla 31,0800 ve 29,0000 olarak gerçekleşti.

Geçen ayki ankette medyan beklenti 29,8800 seviyesinde oluşurken; en yüksek tahmin 31,0500, en düşük tahmin ise 27,5700 olmuştu.

Ekonomistlerin Ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Reuters'ın anketine katılan ekonomistler, Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve vergi artışları nedeniyle Ağustos'ta enflasyonun yüzde 7 artmasını, yıllık bazda ise yüzde 55.9'a çıkmasını öngörüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini 4 Eylül Pazartesi günü açıklayacak.

Reuters'ın anketine katılan sekiz ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 5,3 ile yüzde 8,4 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise yüzde 53,4 ile yüzde 57,9 arasında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanmasının ardından TCMB'nin de rezervlerini daha düşük kur için kullanmayı bırakmasıyla TL büyük bölümü seçimlerin ardından olmak üzere yılbaşından beri yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.

Enflasyon yeniden yükselişe geçti

Seçimlerin ardından sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanısıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi, KDV'de artışlara gidilmiş tek seferlik ek MTV getirilmiş, BSMV ve harçlar da artırılmıştı.

Temmuz ayında bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE aylık yüzde 9,49 yükselmiş sekiz aylık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başlamıştı.

TCMB'nin enflasyon tahmini

Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseltirken öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun yüzde 33 seviyesine gerileyeceğini açıklamıştı.

Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini üç ayda yüzde 8.5 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkardı.

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı yüzde 55,7 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 45 ile yüzde 69 bandında yer alıyor.

Temmuz ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı yüzde 59,9 seviyesindeydi.