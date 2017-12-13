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  3. 13 Aralık 2017 23:21

Engelli yerine park edince aracını böyle buldu

İzmir'de vatandaşlar, aracını engelli park yerine bırakan sürücüye tepki göstermek için aracı not kağıtlarıyla kapladı.

Engelli yerine park edince aracını böyle buldu
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İzmir'in Konak ilçesinde vatandaşlar, sürücüsünün engelli park yerine park ettiği otomobili not kağıtlarıyla kaplayarak, tepki gösterdi.

Kordon'da engelliler için ayrılan park yerine otomobilini park eden sürücüye, vatandaşlardan sıra dışı tepki geldi. İzmirliler, renkli yapışkanlı not kağıtlarını park halindeki otomobile yapıştırdı. Otomobili tamamen not kağıtlarıyla kaplanırken, bu tepki, çevredekiler tarafından ilgiyle karşılandı. Otomobilin önünde bol bol fotoğraf ve video çeken İzmirliler, o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

AA

park , engelli , not kağıdı
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