Erdoğan büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk, Filipinler, Yunanistan, Burundi ve Kore Cumhuriyeti büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka ile Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo'yu ayrı ayrı kabul etti.
HATIRA FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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