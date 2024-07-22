Erdoğan, Esad ile Moskovo'da görüşecek mi?
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Diplomatik kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Moskova'da görüşeceği iddialarını yalanladı.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova'da görüşme yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
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