Erdoğan Gaziray'ın açılış töreninde duyurdu: Ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda Gaziray, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

"PARA ALACAKMIŞ ORADAN, YAHU SEN NERELERE GİTTİĞİNİN FARKINDA MISIN?"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırırken attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede yanımızda milletimiz vardı, Antep vardı. Sordum; şu anda İstasyon Meydanı'nda ne kadar Antepli var? Resmi rakam verdiler, dediler ki 'Şu an itibarıyla 60 bin. Gelişler devam ediyor' dediler.

Hesap yapanlar var, boş durmuyorlar. Türkiye'nin önünü kesmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu mücadele kıyamete kadar bitmeyecektir.



Geçmişte kimi zaman, köken, mezhep, ideolojik etiketler üzerinden kirli bir senaryo denendi. Milletimiz engin ferasetiyle emperyalistlerin tezgahlarını her defasında başlarına geçirdi. Bu oyunlar bilhassa seçim dönemlerinde daha bir pervasızca sergileniyor. Türkiye Yüzyılı"nın seçimi 2023'e yaklaşırken bunun yeni işaretleri belirmeye başladı. Birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere; İngiltere olmadı, Almanya. Sanırsınız ki ülkenin, milletin hayrına iş yapacak. Dönüşte bakıyoruz yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şey yok. Temiz para arıyormuş ama gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz de dair tüm dünyanın iliğini sömürenlerin kapısı. Para alacakmış oradan. Yahu sen ne yapıyorsun? Nerelere gittiğinin farkında mısın?



"YARGIDAYIZ, BUNLARIN HESABINI SORACAĞIZ"

Aklı başında kim devletini uyuşturucu illetiyle aynı cümlede zikreder? Kim milletvekillerini mahkemelerde hakimlerin üzerine yürütür? CHP'nin milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Bu şaşırmış yahu. Nereye gittiğinin farkında değil. Şimdi yargıdayız. Yargıda bunların hesabını soracağız. Kim tüm siyasetini sınır tanımayan bir yalan ve iftira dalgası üzerine kurar, bunlar siyaset değil, proje ürünüdür.

Sorsanız partilerinin adında Cumhuriyet vardır ama Cumhuriyet'i yıkım süreci olarak tarif edenlere memleketi peşkeş çekmeye çalışırlar. Yapamayacaklar.



"YAPACAKLARI İŞ ŞUDUR"

Yapacakları iş şudur: Güvenliğimizi, terör örgütlerinin hamiliğine havala edeceklerdir. Ekonomimizi küresel sermayenin tetikçileri IMF ve benzeri kuruluşlara teslim edeceklerdir. Evlatlarımızı ellerindeki dijital mecraları milli ve manevi değerleri zehirlemek için kullananların insaflarına terk edeceklerdir. Türkiye'yi yeniden 1970'lerin, 1990'ların perişan haline döndürecekler.



"BAZEN KENDİMİZE SORUYORUZ, 'ACABA BUNLARI SÖYLERKEN HAKSIZLIK MI YAPIYORUZ' DİYE"

Bazen kendi kendimize "Acaba bunları söylerken haksızlık mı yapıyoruz" diye sorduğumuz oluyor. Sonra bakıyoruz, aksini düşünmemize imkan sağlayacak bir tane aklı başında adamları, politikaları, söylemleri yok.



"AZ ÖNCE GAZİRAY'LA GELİRKEN İFTİHAR ETTİM, BU NE GÜZELLİK"

Geçtiğimiz günlerde adını koyduğumuz programın içini milletimizle birlikte dolduracağız.

Bugün Gaziantep'e sizlerle dertleşmenin, hasbihal etmenin, şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin sevincini de paylaşmak üzere geldim. Kamu eliyle tamamlanan 14 milyar 100 milyon lira bütçeli 99 eserin, özel sektör eliyle ülkemize kazandırılan 15 milyar 905 milyon lira bütçeli 70 fabrikanın resmi açılışını yapıyoruz. Toplam yatırım tutarı 30 milyar 5 milyon lira olan 169 tesisin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Açılış listemizin başında bugünkü rakamlarla 10 milyar liralık bir yatırım olan Gaziray yer alıyor. Buraya Gaziray'la geldik. Uzunluğu 25 buçuk kilometreyi bulan güzergahıyla Gaziantep'in şehir içi ulaşım ihtiyacına büyük katkısı olacak bir proje. 3 tünel, 1 köprü, 12 alt ve üst geçidiyle gerçekten tarihi bir yatırım olan Gaziray'ın şehrimize kazandırılması sürecinde yaşanan sıkıntıları ortaya çıkan esere değdiğine inanıyorum.



İlk Evim kampanyamız kapsamında 10 bin 24 konut daha yapıyoruz. İlk İş Yerim projemiz kapsamında da 500 iş yeri inşa edeceğiz. İlk Evim Arsa kapsamında ise 45 bin konut amaçlı arsayı hizmete sunacağız.

Az önce Gaziray'la gelirken iftihar ettim; bu ne güzellik. Ses yok, gürültü yok, uzun yolu yavrularımızla beraber katettik.



"FABRİKA SAYISI 2 BİNE DAYANINCA İŞLERİ İYİCE ZORLAŞACAK"

Ülkede fabrika kalmadığını iddia eden muhalefet gelip Gaziantep'te fabrika saymaya kalkmıştı. Onu bile doğru dürüst beceremediler. OSB Başkanımız Cengiz beyden rica ediyorum; kendisi yardımcı olsun. Bu yeni eserleri bulmakta zorluk çekebilirler. Gerçi 6. Organize faaliyete geçip de fabrika sayısı 2 bine dayanınca bunların işleri iyice zorlaşacak. Artık o kadarına da katlanacaklar.



Sanayicimize özellikle bir şey ifade etmek istiyorum. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye ekonomi noktasında dünyaya örnek bir ülke haline geldi. Türkiye Ekonomi Programı'nın ne olduğunu görmek isteyen gelsin, Gaziantep'e baksın. Hala ikna olmayan varsa da onlara Anteplinin o güzel lisanıyla hak ettikleri cevabı vereceğinden şüphe duymuyorum. Ne diyecek Antepli? "Allah'ınıza kurban sizin."



Gaziantep'e gelince muhabbete doyum olmuyor. İnşallah seçimler öncesinde tekrar sizinle bir araya gelecek, muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.



Erdoğan Gaziray'ın yılbaşına dek ücretsiz olacağını açıkladı.