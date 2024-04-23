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Erdoğan ile Özgür Özel ile br araya geldi

Erdoğan ile Özgür Özel ile br araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM’de bir araya geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM’de özel bir resepsiyon düzenlendi. Bu kapsamda parti temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, CHP lideri Özel ile de görüştü.

Özel’i AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’nun “Cumhurbaşkanımız burada çalışıyorlar, sizi çaya davet ediyor” diyerek davet ettiği belirtildi. Erdoğan, ikili görüşmenin de gelecek hafta olacağını söyledi.

Etiketler Erdoğan özgür özel görüşme
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