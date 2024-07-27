Erdoğan: ''Muhteşem bir cami istiyorum''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde yaptığı konuşmada "Rize şehir merkezinde muhteşem bir cami inşa edelim istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan, "İnşallah pazar akşamına kadar Rize'deyiz. Gerek konutlarla ilgili gerekse atacağımız bazı adımları inşallah yerinde görelim istiyorum. Rize şehir merkezinde muhteşem bir cami inşa edelim istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu düzenlenecek açılış programlarına katılmak üzere akşam saatlerinde İstanbul'dan memleketi Rize'ye geldi. Rize-Artvin Havalimanı'nda karşılanan Erdoğan, buradan helikopterle Güneysu ilçesine geçti. Erdoğan, Merkez Cami önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, ardından otobüsün üzerinden kısa bir konuşma yaptı.

"ATACAĞIMIZ BAZI ADIMLARI YERİNDE GÖRELİM İSTİYORUM"

Yapılan yatırımları yerinde görmek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana-bana ocağı Güneysu'da sizlerle tekrar bir arada olduğumuz için çok çok mutluyum. Rabbim yar, yardımcımız olsun. İnşallah pazar akşamına kadar Rize'deyiz. Buradaki, gerek konutlarla ilgili dağıtım gerekse atacağımız bazı adımları inşallah yerinde görelim istiyorum. Güneysu Hastanesi'nin inşaatını yerinde bir inceleyelim istiyorum. Rize Şehir Hastanesi ile ilgili aynı şekilde yerinde görelim istiyorum. Böylece süratle hem Güneysu Hastanesi hem Rize Şehir Hastanesi ile ilgili bu çalışmaları yerinde izleyerek biran önce Rizemize bunları inşallah kavuşturalım. Rizemize teslim edelim istiyorum. Tabi şu anda hava güzel, ama gelen raporlar bakılırsa pazar günü çok yağmur var diyorlar; zaten Rize'nin bereketi bu. Her zaman bu bereket oldu, olacak" diye konuştu.

"MUHTEŞEM BİR CAMİ İNŞA EDELİM İSTİYORUZ"

Rize'de büyük bir cami inşa etmek istediklerini sözlerine ekleyen Erdoğan, "Çaylar ne alemde? Fakat şimdi artık makineyle tarıyorsunuz diye duyuyorum. Öyle değil mi? Bu da pek bir hayra alamet değil. Nereden nereye geldik. Şimdi makineyle çayı tarıyoruz. Ben anlamam, siz anlıyorsunuz bu işten. Ama benim hemşehrilerim kendine yakışanı yapar. Rizemizde inşallah Rize şehir merkezinde muhteşem bir cami inşa edelim istiyoruz. Mevcut cami maalesef kayma yapmış. Şimdi şantiyenin olduğu bir yerde büyükçe bir cami yapalım istiyoruz. Bu büyük cami ile birlikte Rize'nin kendine yakışanını inşallah gerçekleştirelim istiyoruz. Ve mevcut camide daha farklı bir şekilde, büyük cami bittikten sonra onunla ilgili adımı da tabi ki atacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rize'de düzenlenecek Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Toplantısı'na katılması, yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunması ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUHARİP GEMİ GÖREVLENDİRDİ

Erdoğan'ın Rize ziyareti öncesi güvenlik ve koruma amaçlı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip gemi görevlendirdi. Rize limanı karşısındaki gemi sürekli devriye görevinde bulunuyor.