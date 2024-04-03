Erdoğan: Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensupları ile iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim tüm şehitlerimizi cenneti ile müşerref eğlesin. Dün Beşiktaş'ta bir yangın faciası yaşadık. Maalesef 29 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Yangında vefat eden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Facia ile ilgili adli tahkikat hemen başlatılmış, 9 kişi gözaltına alınmıştır. Belediye dahil kimin kusuru var ise hepsinin üzerine kararlılıkla gidilecektir.

31 Mart'ta bir seçimi daha başarı ile tamamladık. Münferit olay dışında demokrasimize gölge düşürecek bir olay yaşanmadı. Bazı illerimizde bölücü örgüt provokasyonlarını sizin sayenizde boşa çıkardık. Bu seçimler milli iradenin gücünün yanı sıra, gündeme getirilen kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar istedikleri gibi çıkmadığında bazı ithamlarda bulunanların bir daha buna kalkışmayacağını umuyorum. Şu gerçeği herkesin kabullenmesi önem taşıyor. Türkiye hangi kökene, meşrebe, partiye mensup olursa olsun 85 milyonun ortak vatanı, yuvasıdır. Demorasimiz ise ağır bedeller ödenmiş muazzam bir binadır. Siyasi partiler ve görüşler üstü bir mesele olarak görmemiz gerekiyor. Türkiye'nin ve demokrasinin bugün ulaştığı yüksek seviyelerde sizin mücadelenizin çok büyük katkıları var.