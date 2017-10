Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti kapsamında gittiği Sancak bölgesinin Novi Pazar şehri, ziyaret dolayısıyla adeta doldu taştı. Erdoğan'ın FETÖ ile ilgili ifadeleri sırasında meydanda bulunan Novi Pazar halkının FETÖ'yü yuhaladığı duyuldu. İki ülke arasında 16 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar kapsamında 5 bin ton et de ithal edilecek. Vucic ise "Burada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen ilginin yarısının dahi bana gösterilmeyeceğini biliyorum. Ancak karşınıza çıkarak, hangi milletten ve dinden olursa olsun tüm Sırbistan vatandaşlarının çıkarları için elimden gelenin en iyisini yaptığımı ve yapmaya devam edeceğimi söyleyecek cesaret ve iyi niyete sahibim. Sizleri düşündüğü ve sizlere yardım etmek istediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Yaşasın Sırp-Türk dostluğu, yaşasın Sırbistan" dedi.





Sırbistan'ın farklı şehirlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için Novi Pazar'a akın eden binlerce insan, şehrin sokaklarını doldurdu.

7 yıl sonra yeniden Novi Pazar’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı şehirde adeta bayram havası yaşattı. Şehrin dört bir yanına "Türkiye", "Novi Pazar’a hoş geldiniz" pankartları ve Türk bayrakları asılırken, insanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için pencerelere ve yüksek binaların çatılarına çıktı.

Şehrin meydanında kurulan sahnenin çevresini dolduran kalabalık, ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra Sırbistan ve Sancak bayrakları da taşıdı.

Novi Pazar’ı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novi Pazar Belediyesi önünde kurulan sahnede kendisini görmek için şehre gelen insanlara hitap etti. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde şehirde karadan ve havadan geniş güvenlik önlemleri alınırken, birçok cadde de araç trafiğine kapatıldı.

FETÖ'YÜ BALKANLARDAN SÖKÜP ATACAĞIZ

Erdoğan, Novi Pazar Büyükşehir Belediyesi önünde halka hitap etti. Burada yaptığı konuşmada, FETÖ ile mücadelede Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in verdiği desteği ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradaki kardeşlerimizin gönlündeki yerimizin sözde olmadığını 15 Temmuz darbe girişiminde Vucic'in desteğini unutmam mümkün değil. Değerli dostum Vucic'in FETÖ'ye karşı nasıl bir mücadele verdiğini biliyorum. FETÖ denilen ihanet çetesini ülkemizden olduğu gibi Balkanlar'dan da söküp atacağız. Bu hususta Sayın Vucic'e güvenimiz ve itimadımız tam. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderlerden biri de Vucic olmuştur" dedi. Erdoğan'ın FETÖ ile ilgili ifadeleri sırasında meydanda bulunan Novi Pazar halkının FETÖ'yü yuhaladığı duyuldu.

5 BİN TON ET İTHAL EDİLECEK

Dün 12, bugün 4 anlaşma imzalandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki günde 16 imza. Hayırlı olsun" dedi.

Erdoğan iki ülkenin iş birliği içinde olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: Batı Trakyada Belgrad da Sancakta balkanların neresinde olursa olsun bu coğrafyanın bütün halkları bizim kardeşimizdir. Biz diğer ülkeler gibi Sırbistanın da birlik beraberlik dirlik içinde olmasını müreffeh bir hale gelmesini istiyoruz. Bunun için her alanda her yerde Sırbistan'la iş birliği yapmaya hazırız. Türkiye, diğer bölgelerdeki kalkınma projeleri gibi kalkınmada her türlü girişime Sırbistan da destek verecektir. İş adamlarımızı yatırım konusunda teşvik ediyoruz.

5 bin ton et ithalatı yapılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı şunları söyledi: Halkbank'ın ülke genelinde ve burada açtığı şubeler bu anlamda çok önemli bir adım olmuştur. Dün 5 bin ton et ithalatıyla ilgili imzalar atıldı. Sırbistan'da aştığımız kotanın bir bölümün Peşter yaylasındaki hayvanlar için kullanılması arzumuzdur. Karayolu ve hava yolu projelerinin hayata geçirilmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz göstereceğiz. Biz şuna inanıyoruz. Yol medeniyettir. Zor topografyanın olduğu bu yerlerde bu yollar yapılacaktır.

ACILAR ARTIK SON BULSUN İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan coğrafyasındaki Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut ve diğer kesimleri asırlarca birlikte yaşanılan ve gelecekte de her alanda iş birliği içinde olacakları dostları olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçmişte yaşanan acılar artık son bulsun istiyoruz. Bu acıları artık yaşamayalım istiyoruz. Biz nerede olursa olsun hiçbir topluma yapılan haksızlığı mazur karşılamadık, tasvip etmedik, böyle bir yanlışa da destek vermedik. Balkanlar'da dışarıdaki güçlerin kışkırtmasıyla ortaya çıkan her kaosun, çatışmanın bedelini sadece ve sadece buradaki insanlar ödüyor. Gün geliyor herkes çekip gidiyor ama yürekleri yangın yerine dönmüş insanlar burada yine yan yana yaşamaya devam ediyor. Onun için diyoruz ki, Balkan halkları olarak sizler kendi aranızda bir olursanız, beraber olursanız, kardeş olursanız o kadar güçlü, güvende, o kadar müreffeh olursunuz."

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCIC'IN KONUŞMASI

Yeni yapılacak olan yolun öneminde değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novi Pazarı yakından ilgilendiren Belgrad- Sarayova yolu Novi Pazar için barış ve kardeşlik köprüsü olacaktır" dedi.

Bugün yaptıkları toplantıda Novi Pazar'ın yanı sıra diğer bölge şehirleri için de son derece önemli olan projeleri ele aldıklarını aktaran Vucic, "Bizim işimiz, elimizden gelenin en iyisini yapmak ve Sırbistan'ın, başkent Belgrad kadar zengin olmayan diğer bölgelerini de kalkındırmak." ifadelerini kullandı.

Vucic, görüşmede ayrıca birkaç ay içinde hazırlıklarına başlayacakları Pozega-Boljare Otoyol Projesi'ni de görüştüklerini söyleyerek, "Bu bölgeyi, hem Belgrad ile hem Saraybosna (Bosna Hersek) ile hem de Podgorica (Karadağ) ile bağlamak istiyoruz." diye konuştu.

İşlerinin yollar yapmak, hastaneler ve okullar inşa etmek olduğunu vurgulayan Vucic, konuşmasında şunlara yer verdi:

"Bunları yapmaya devam edeceğiz ve bizim için bunlardan daha önemli bir şey yok. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Burada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen ilginin yarısının dahi bana gösterilmeyeceğini biliyorum. Ancak karşınıza çıkarak, hangi milletten ve dinden olursa olsun tüm Sırbistan vatandaşlarının çıkarları için elimden gelenin en iyisini yaptığımı ve yapmaya devam edeceğimi söyleyecek cesaret ve iyi niyete sahibim. Sizleri düşündüğü ve sizlere yardım etmek istediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Yaşasın Sırp-Türk dostluğu, yaşasın Sırbistan."

İki ülkenin cumhurbaşkanları, konuşmaların ardından şehir merkezini gezerek halkı selamladı.



Novi Pazar'da 4 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Sırbistan arasında Novi Pazar'da, "İsa Bey Hamamı'nın Restorasyonu için İş Birliğine Yönelik Niyet Beyanı", "Osmanlı Kaplıca Hamamı Restorasyonu Hakkında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı", "Mladost Anaokulu'nun Yeniden İnşasına İlişkin İş Birliği Protokolü" ile "Yeni Pazar Merkez Köprüsü'nün ve Bağlantı Yollarının Yeniden İnşasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.